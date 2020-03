Uno sguardo oltre il virus, Casati: "Vi spiego la mobilità del futuro"

La Spezia - Il coronavirus incide sulle vite di tutti, nella quotidianità come nel lavoro. Non siamo tutti medici o infermieri, certo, ma molto è cambiato all'interno delle aziende e degli enti. Lo stesso vale per l'amministrazione comunale e per quegli assessori che hanno deleghe legate più o meno direttamente alle misure di contenimento del contagio. E' il caso, tra i vari, di Kristopher Casati, assessore al Ciclo dei rifiuti e alla Mobilità.

"In entrambi i settori abbiamo attivato misure precauzionali per contenere l’emergenza covid-19. Piani di azione che hanno trovato immediata realizzazione, grazie alla piena disponibilità e lavoro di squadra con i gestori. Per quanto riguarda il campo dei rifiuti - spiega Casati a CDS - siamo intervenuti preventivamente introducendo un nuovo sistema di raccolta per gli utenti in quarantena con l’obiettivo di tutelare i cittadini.

Grazie alla, ormai abituale, sinergia con il gestore Acam Ambiente che si è attenuto alle disposizioni sia ministeriali che regionali per adottare provvedimenti in grado di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, attivando un nuovo sistema di raccolta per gli utenti in quarantena o infetti. Una misura di tipo precauzionale, in linea con l’atteggiamento di massima cautela che le autorità hanno adottato: abbiamo previsto una dotazione di 4 contenitori con volume da 60 litri cadauno per la raccolta dei rifiuti infetti o presunti tali. I contenitori sono dotati di sacchi interni con apposita chiusura e verranno raccolti, su appuntamento concordato, da operatori muniti di tuta, mascherine, calzari e guanti, che tratterà i contenitori con disinfettante e procederà all’avvio allo smaltimento".



E sul fronte del trasporto pubblico?

"Abbiamo avviato, in sinergia con Atc Esercizio, un’attività di sanificazione e prevenzione sui mezzi per il contenimento del coronavirus. L’intero parco autobus è stato infatti sottoposto a una procedura straordinaria di santificazione: ciascun mezzo verrà subito una disinfezione approfondita e specifica, con particolare attenzione ai corrimano, alle pulsantiere e ai sedili".



Ritornando alla normalità: ciclo dei rifiuti. Gli abbandoni dei rifiuti nelle zone collinari rimangono una piaga. In una recente conferenza stampa anche il sindaco aveva annunciato misure più incisive per i furbetti. Quali ulteriori provvedimenti si stanno attuando e quante sanzioni sono già state effettuate dall’inizio del 2020?

“Fin dal nostro insediamento nel 2017, abbiamo investito moltissimo nel processo di crescita degli strumenti dedicati alla raccolta differenziata introducendo un nuovo sistema, ormai collaudato, che ha permesso, in poco tempo, di applicare la tariffazione puntuale, facendoci promotori di un progetto pilota equo e al passo con l’Europa.

Una scelta a misura di cittadino, nella certezza che le esigenze del singolo rappresentino la priorità per la buona riuscita di un progetto che sta già portando un miglioramento all’intera collettività. Uno sforzo collettivo che fin da subito ha coinvolto anche i cittadini, i principali attori di questo cambiamento.

Il nostro impegno non è ancora terminato sono ancora troppi i conferimenti errati o, ancor peggio, gli abbandoni di sacchetti agli angoli delle strade o nelle periferie. Comportamenti scorretti che possono compromettere l’ottimo decoro ottenuto per la nostra bellissima città.

E’ per questo che, mentre studiavamo la collocazione delle innovative isole zonali, da inizio 2018 abbiamo potenziato l’attività di controllo sul territorio grazie al lavoro sinergico con gli Agenti Ambientali di Acam Ambiente e la Polizia Locale per azzerare l’inciviltà di quei pochi che con la propria condotta vogliono condannare la città ad una condizione che non merita.

Abbiamo installato telecamere su ogni postazione, che ci ha permesso di denunciare pubblicamente tramite video, nel rispetto della privacy, gli utenti che abbandonavano sacchi in prossimità delle isole zonali. (ricordo anche il TGR, riprese le immagini degli spezzini che commettevano reati ambientali).

Un’azione corale di ripristino delle condizioni di vivibilità di un territorio passa attraverso la collaborazione di tutti. Pur convinto che la sanzione costituisca sempre una extrema ratio, ritengo indispensabile agire in modo fermo e deciso contro tutti coloro che, in spregio al decoro e al rispetto delle più elementari regole di civile convivenza, continuano ad abbandonare i rifiuti in modo indiscriminato e irresponsabile. Ispettori sul territorio e occhi vigili delle telecamere, abbiamo emesso nel 2019 ben 1.894 verbali per un totale di 244.900 euro.

Ci tengo spesso a precisare che il nostro obiettivo è davvero rendere questa città un luogo migliore facendo in modo che le persone siano consapevoli dell’importanza di tutelare l’ambiente.

Se nel 2018 abbiamo potenziato i controlli e aumentato una serie di tariffe relative alle violazioni in tema di conferimenti errati o abbandoni: gli importi vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro, per il 2020 abbiamo in programma nuove telecamere nelle zone periferiche della città soggette ad abbandono.

Pertanto zone come il Parodi, spesso citato non per la sue preziosa presenza verde ma per essere luogo prescelto da chi commette reati ambientali, presto avranno un sistema di videosorveglianza.

Un progetto volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e al contestuale incremento della raccolta differenziata. Un fenomeno che deve finire, che purtroppo non risparmia nessun sito, sia questo di particolare pregio, sia già degradato. Un fenomeno che, oltre a deturpare l’ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività".



Restando in tema rifiuti, nel luglio del 2019 si era parlato di un “pensionamento” dell'isola degli Stagnoni per i cittadini, per riservare l'area ad un utilizzo esclusivo di Acam e Maris, con l’introduzione di una terza isola ecologica. Il suo assessorato ha presentato il progetto in Provincia, come si sta sviluppando?

“Si stratta di una decisione per agevolare il conferimento dei rifiuti ai cittadini che si recano all’isola ecologica.

Una nuova struttura, che verrà realizzata grazie anche ad un finanziamento di 400mila euro che ci siamo aggiudicati e per la quale al momento stiamo preparando il progetto preliminare e definendo la location. Sempre nel contesto della zona degli Stagnoni, l’isola ecologica rappresenterà, dunque, un terzo anello fondamentale nell'organizzazione della raccolta differenziata che, negli ultimi due anni, ha sicuramente subito una spinta positiva: sono infatti aumentati i cittadini responsabili che si recano alle isole ecologiche per portare a differenziazione il materiale che per motivi logistici non può essere ritirato a domicilio, come gli ingombranti.

Una volta entrata in esercizio, ogni cittadino potrà conferire direttamente nella stazione di raccolta diversi tipi di materiali: gli ingombranti recuperabili (infissi ed arredi a base metallica, altri materiali ferrosi...) e non recuperabili; i televisori e i monitor dei pc; fax, stampanti, frigoriferi, congelatori, cartucce e toner. E poi, ancora, sfalci e potature, carta e cartone; frazione organica umida; la plastica, lattine, vetro e legno. Ci sarà anche un’area dedicata ai rifiuti urbani pericolosi (oli esausti minerali, batterie al piombo, neon, vernici, solventi, pile, farmaci...) che avendo al loro interno una elevata dose di sostanze pericolose devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani normali e destinati ad impianti speciali di smaltimento”.



Mobilità. E’ di pochi giorni fa il via libera ai monopattini elettrici. Ha annunciato la formula “free floating” , quali saranno i tempi e come ne verrà regolamentato l’utilizzo? Quanto costa l’operazione?

“L’idea dei monopattini, ormai concretizzata, è stato un ulteriore passo nella direzione delle politiche della mobilità sostenibile introdotte dall’amministrazione Peracchini, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e di garantire una più alta qualità della vita con il conseguente abbassamento dell’inquinamento urbano. La grande novità, appunto, la formula del “free floating” che consentirà agli spezzini, lavoratori e studenti, e ai turisti, di noleggiare i dispositivi tramite app in qualsiasi parte della città e di lasciarli in punti diversi da quelli del prelievo. L’arrivo dei monopattini alla Spezia favorisce gli spostamenti sostenibili in città, quindi oltre ad essere considerato a impatto zero, sarà anche a costo zero: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell’intero mezzo, il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all’interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali...) sono a carico del gestore che si aggiudicherà l’incarico. Abbiamo infatti indetto un’indagine di mercato tramite bando pubblico (scaduta il 4 marzo) per individuare gli operatori interessati alla gestione del servizio di mobilità in sharing in sistema di free floating di monopattini elettrici, sul territorio comunale, per la durata di 12 mesi. Già dalle prime giornate di aprile potremmo vedere le vie della città animate dagli oltre 300 monopattini”.



Sempre a proposito di mobilità, quando partiranno e si concluderanno i progetti per l'innalzamento dei parcheggi di interscambio?

“Un servizio attivo ormai dal 1° febbraio 1998 e continua a trasportare quotidianamente all’incirca un migliaio di utenti al giorno. Entro due anni dovrebbero essere realizzati grazie al finanziamento di oltre 38 milioni di euro che ci siamo aggiudicati partecipando al bando indetto dal Mit a fine 2018. Consapevoli del fatto che nella nostra città la domanda di parcheggio-auto è sempre elevata ed è sempre più difficile soddisfarla in prossimità del centro: la scarsità di spazi, i molti vincoli esistenti di vario tipo rendono estremamente complesso ed oneroso sviluppare proposte di parcheggi in area centrale.

E’ possibile invece dare una risposta a questa domanda potenziando il servizio già esistente di navetta dei due parcheggi di interscambio per aumentarne la capacità ed è necessario aumentare: la frequenza dei collegamenti; la loro qualità adottando sistemi di trasporto a trazione elettrica e la capienza dei parcheggi, utilizzando sistemi di pagamento modulari.

Si tratta di una proposta coerente con la pianificazione comunale del PUMS 2018 che vede i parcheggi di interscambio quale elemento fondamentale per lo sviluppo del nuovo modello di mobilità. La brevità di realizzazione, entro due anni, è dovuta al fatto che l’ampliamento verrà costruito con strutture leggeri fuori terra modulari in metallo (costi e tempi di realizzazione ridotti).

Ci tengo a precisare che il parcheggio di interscambio del Palasport, dopo l’intervento, ospiterà 220 in più auto mentre quello di Piazza D’Armi raddoppierà la sua capienza passando da 200 a 400 stalli.

Altra azione connessa a questo intervento è il potenziamento del servizio di bus navetta mediante la implementazione di un servizio di trasporto elettrico Imc in sostituzione dell’esistente navetta alimentata a motore termico. Si tratta quindi di un intervento perfettamente in linea con l’amministrazione Peracchini, nel garantire servizi a misura di cittadino e con un occhio di riguardo verso la qualità del nostro abitare tenendo sempre conto dell’ambiente”.



Ancora dell'idea di individuare un nuovo hub (si parlò del Kennedy) nel levante cittadino? Si è tornati a parlare di spostare il deposito Atc per recuperare parcheggi in Piazza Chiodo...

"Sì, per quanto riguarda l’hub stiamo lavorando con la Provincia che è l’organo di pianificazione, consapevoli però del fatto che la scelta intrapresa dall’amministrazione Peracchini verte su un’altra soluzione: potenziare i filobus. Il Tpl con il finanziamento che a breve arriverà nelle casse comunali dal ministero, ci permetterà di potenziare le linee urbane, ogni 4 minuti infatti passerà un mezzo per le arterie principali.

Linee urbane elettriche che diventeranno le principali protagoniste, trasformandosi in delle vere e proprie navette di collegamento con i parcheggi di interscambio e le fermate di scarico degli autobus extraurbani.

Non perseguire questa linea, significa avere sicuramente delle rotture di carico e alcune problematiche, da non sottovalutare, sull’utenza che, nel caso spezzino, è particolarmente anziana. Pertanto occorre prudenza nelle scelte politiche e gestionali.

Spostare il “deposito” Atc è invece un progetto più concreto, che rientra perfettamente in quel disegno progettuale che abbiamo concepito prima con la stesura del PUMS e poi nelle oltre 100 pagine spedite a Roma per il finanziamento che appunto ci permetterà di riorganizzare la mobilità spezzina.

Cambiamento, quello di Piazza Chiodo, dettato non solo dalla volontà di recuperare parcheggi necessari per migliore l’accesso al centro cittadino, ma anche per rispondere a una questione ambientale. Fin dal nostro insediamento, abbiamo cercato di mettere in atto azioni per tutelare il nostro abitare, ricordo l’intervento del 2017 di vietare la sosta degli autobus turistici in Via Fiume e la gestione della mobilità turistica per garantire una qualità dell’aria accettabile…anche per Piazza Chiodo il decongestionamento degli autobus porterà sicuramente ad un miglioramento in termini ambientali".



E poi c'è sempre il tema piazza del mercato e la richiesta di ripensare tutto con I parcheggi. Lei che ne pensa? In città quanti ne mancano per considerarsi adeguatamente “coperti” tenendo conto anche dei flussi turistici estivi?

"Cercare parcheggio è un’attività che, nei momenti in cui ci trasformiamo in automobilisti, solitamente crea stress: riuscire a piazzare la propria auto in un rettangolo di cinque metri per due. Con l’aumento delle auto e del traffico si scatena sempre più spesso una “corsa al parcheggio” che provoca conseguenze negative su di noi e sull’ambiente, in termini di stress e inquinamento. Senza dimenticare che almeno il 30% del traffico nelle aree del centro è costituito da automobili in cerca di parcheggio che causano un’importante quota di emissioni di gas di scarico… si tratta di una quantità enorme, se si considera che la ricerca di un posto costituisce solo l’ultimo tratto di un viaggio! Detto ciò, con la mia delega alla Mobilità, ritengo che il problema della scarsità di parcheggi non sia circoscritto in Piazza Cavour ma sia un problema di tutto il centro storico, un centro carente di zone idonee per la realizzazione di strutture destinare a parcheggi. Ricordo il lungo “corteggiamento” invano nei confronti dell’arsenale, ma sono certo che l’amministrazione Peracchini riuscirà a trovare nuove soluzioni. Come dicevo stiamo valutando altre soluzioni tecniche per reperire parcheggi, consapevoli che una maggiore disponibilità degli stessi in quell’area aumenterebbe l’attività economica e la competitività delle imprese locali site in quella zona, al momento, riusciamo a dare una prima risposta alla problematica con il potenziamento dei poli di interscambio di Piazza d’Armi e Palasport, raddoppiando la capienza e collegandoli al centro storico con navette gratuite, frequenti, rapidi e veloci. Già dalle risposte precedenti, non si sorprenderà del fatto che, avendo investito nel Tpl, piste ciclabili, incrementando la mobilità dolce ferma al 3%, potenziando i poli di interscambio, e tutto il progetto presentato a Roma, non abbiamo certamente censito il numero di posti auto necessari.

Fin da subito abbiamo messo in campo un piano di azione incompatibile con l’obiettivo di “coprire” il fabbisogno di stalli ma investito in valide alternative all’auto, il mezzo ad oggi prediletto che si muove in un centro non concepito per ospitare macchine".



Bike sharing, a che punto siamo? Quando la città si doterà di altri percorsi e dove saranno collocate le nuove stazioni delle bici? A Migliarina ne chiedono una vicina alla stazione, ma ci sono diversi quartieri completamente non raggiunti.

"Buone notizie per il bike sharing spezzino: è già arrivato il primo lotto nuovo di bici e a metà aprile con una conferenza stampa annunceremo il nuovo sistema.

Tante le novità, verrà rinnovato l’intero parco mezzi, le stazioni e ovviamente ci sarà un re-brandering totale dell’intero servizio. A breve, quando arriveranno le risorse da Roma, oltre al Tpl, l’altro grande intervento è la ristrutturazione del Nuovo Polo d’interscambio di Migliarina.

Un progetto da oltre due milioni di euro: per migliorare la fluidità è necessario eliminare gli ostacoli alla rapida circolazione dei bus nell’area centrale, l’incremento dei bus turistici è stato uno dei fattori di maggior criticità.

Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei bus turistici che accedono alla Città della Spezia, anche a seguito dello sviluppo del turismo crocieristico, risulta notevolmente incrementato creando all’interno del centro cittadino situazioni di congestionamento del traffico che di fatto stanno rendendo insostenibile la vivibilità del centro stesso.

In particolare la congestione grava sul nodo della Stazione Centrale creando forti disagi al trasporto pubblico e a quello privato. La realizzazione pertanto di questo secondo centro di smistamento consente di sgravare la stazione centrale, ridurre la congestione in quell’ambito e risolvere una delle attuali principali criticità della nostra rete stradale con decisi vantaggi in particolare per il trasporto pubblico locale. Il potenziamento delle linee a frequenza del TPL nell’area limitrofa alla Stazione di Migliarina, permetterebbe alla stazione di periferia di diventare il punto di riferimento non solo per il flusso turistico diretto alle località della Riviera ma anche per i flussi turistici diretti verso le altre località presenti sul nostro territorio permettendo al turista di potersi muovere all’interno del territorio anche con i mezzi di trasporto locali. Il progetto inoltre si integra con la nuova organizzazione della stazione dei servizi regionali Cinque Terre Express nella stazione La Spezia Migliarina redatto da RFI e presentato dalla Regione Liguria nel Maggio 2018. Tale intervento realizzabile in due anni dalla disponibilità del finanziamento, prevede l’inserimento di un nuovo binario, con relativo marciapiede, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Oltre ad organizzare 2 spazi di fermata per i bus turistici e 1 per i bus di linea; realizzare un ampio e comodo spazio per il transito dei pedoni in modo da poter accedere al nuovo binario tronco in previsione da parte di RFI, verrà destinata un’ampia area di sosta a valle del piazzale in una zona attualmente adibita a orti e verde e si ricaverà una generosa area destinata alla fermata di bike sharing “Migliarina”.

Anche in Via del Cappelletto daremo il benvenuto ad un collegamento della prima periferia, con la pista ciclabile a poche pedalate dal centro".



Recentemente alcuni cittadini della zona di Via Benedicenti chiedevano l’attivazione di una corsa per facilitare gli spostamenti delle persone anziane e limitare l’utilizzo di autovetture private. Diventerà realtà? Si sa che verranno introdotte nuove corse nel 2020, quali?

"Sì, come i cittadini di Via Cozzani o di Via Marconi o di Carozzo, sono tante le richieste che arrivano a Palazzo civico ma, l’amministrazione Peracchini, fin dalla sua nascita, cerca di agire nell’interesse collettivo. Posso però aggiungere che, probabilmente, con la ristrutturazione del trasporto pubblico locale con appunto l’introduzione di una nuova flotta e come suggerisce Lei, nuove corse… i cittadini di Via Benedicenti saranno meglio serviti.

Le linee urbane infatti saranno riorganizzate e potenziate: la linea 1 Pegazzano - Migliarina, con 3 filoveicoli da 12 metri, collegherà il centro con il nuovo capolinea 5 Terre express, la linea 2 Chiappa - Bragarina, con 4 filoveicoli, metterà in contatto i due quartieri; la linea 3 Chiappa - Felettino (4 filoveicoli da 18 metri) sarà invece la linea di forza che attraverserà l’intera città; la linea 12, con 3 filoveicoli da 12 metri) servirà la zona commerciale e poi ci sarà la 37 dotata di 1 filoveiecolo da 12 metri.

Oltre al potenziamento delle corse esistiti, sfruttando l’infrastruttura filoviaria esistente e i nuovi filobus, sarà possibile realizzare nuove linee filoviarie trasformando le attuali linee e creandone di nuove ottimizzando le infrastrutture esistenti senza costruire tratte importanti di bifilare. Pertanto sarà necessario acquistare mezzi filoviari, adeguare quelli esistenti e implementare e rinnovare il parco mezzi speciali a supporto della filovia, si tratta di interventi di 23.491.100 euro.

Direi che con questi cambiamenti all’orizzonte, non troppo lontano, il filobus, scelto per il momento da solo il 13% degli spezzini, verrà considerato finalmente un’efficiente alternativa all’auto”.



Lei è l'assessore al Palio, tra sei mesi la gara più attesa. Quali novità all’orizzonte? Un tema sempre molto complesso relativo alle manifestazioni legate al Palio è quella dei fondi messi a disposizione per le borgate. Sono previsti nuovi nuovi partner? Ci sarà un contributo regionale?

“Abbiamo già messo in moto la macchina del Palio, quasi pronto ad aprire per la 95° volta il sipario, ai sempre più numerosi visitatori. Tradizione, musica e spettacoli nel DNA della nostra città li porteremo anche quest’anno sul nostro Molo la prima settimana di agosto. Come novità, per il Palio del Golfo 2020, abbiamo il rilancio del tradizionale Villaggio del Palio, stiamo definendo gli ultimi dettagli in questi giorni.

Inoltre, per la prima volta, stiamo lavorando ad un evento che sia amico dell’ambiente e riesca a godere del mare rispettandolo, quindi daremo il benvenuto ad un Palio sostenibile.

Infine il nostro impegno è quello ovviamente di far crescere sempre di più fuori dai confini spezzini, la più antica gara remiera del Mediterraneo. L'obiettivo è quello di portare il Palio sempre più lontano, al di fuori dei confini provinciali e liguri. E per farlo, è fondamentale fare promozione.. già l’anno scorso siamo sbarcati sulla Rai, quest’anno puntiamo ad una diretta. Con il Comitato delle Borgate siamo alla ricerca di sponsor privati e ovviamente contiamo, come per l’anno scorso, sul contributo regionale”.



Come giudica il suo operato?

“Sono assessore dal 2017, ma nella vita di tutti i giorni mi occupo di ambiente, seppur l’impegno amministrativo non mi era estraneo: da anni il mio impegno è rivolto al Comune di Follo il mio paese nativo, dove oggi ricopro il ruolo di presidente del Consiglio comunale.

Fin da subito mi sono messo al lavoro per rivoluzionare il mondo dei rifiuti, tema “caldo” per gli spezzini che lamentavano una situazione di disordine e mancato decoro ormai intollerabile non è stato facile ma era il mio “campo”. A inizio 2018 abbiamo dato il benvenuto a un nuovo sistema di raccolta innovativo, flessibile, che ha portato maggior decoro in città, dopo un anno abbiamo accolto l’arrivo della tariffa puntuale, ormai andata a regime che ci ha permesso di crescere di oltre 14 punti nella percentuale di raccolta differenziata e di avere una riduzione massima in bolletta del 14%.

E’ stato un grande lavoro, che ha dato ottimi risultati, in soli due anni, sia in termini ambientali, arrivare oltre il 75% ci rende una realtà virtuosa a livello nazionale, sia in termini di costi, smaltire una tonnellata di indifferenziato, il rifiuto che va in discarica, ci costa 202 euro essere passati dalle 17.158 tonnellate prodotte nel 2017 alle preventivate 8.500 tonnellate nel 2019 ci ha fatto risparmiare 1.748.916 euro.

Numeri raggiunti grazie al lavoro quotidiano con il gestore Acam Ambiente e con i cittadini che hanno da subito cambiato le loro abitudini.

La mobilità, l’altra importante delega, era invece una strada nuova su cui camminare.

Ed è forse proprio su quella strada che mi sono messo in gioco come assessore, studiando insieme al mio staff, prima per elaborare il PUMS che non veniva redatto dal 2006 e poi dedicando, gli ultimi 4 mesi del 2018, al Bando Nazionale indetto dal ministero dei Trasporti.

Grazie al sindaco Pierluigi Peracchini per la fiducia riposta in me, agli uffici del Comune della Spezia, ad Atc Esercizio che sinergicamente, ognuno con le proprie competenze, abbiamo prodotto insieme “0187 - per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed estensione di linee esistenti per il potenziamento del servizio nel Comune della Spezia”, spedito a Roma la mattina del 31 dicembre 2018.

Dopo un anno, quando il ministero dei Trasporti ci ha comunicato la vittoria di quel bando, assegnandoci 38.300.000 euro per rivoluzionare davvero la mobilità spezzina, è stato uno dei momenti più preziosi che ricorderò di questa meravigliosa esperienza a Palazzo Comunale.

Credo davvero che nel campo dei rifiuti e della mobilità, deleghe che al 2017 presentavano molte criticità sentite direttamente dalla collettività, siamo riusciti a fare la differenza, con il coraggio di chi sa sempre reinventarsi, consapevoli del fatto che il vero cambiamento è la scelta e che l’unico modello da assumere sono le nostre stesse azioni.

All’insegna della pluralità, siamo riusciti ad essere portavoce di una rivoluzione, lenta, non violenta, fatta a piccoli passi… e non è ancora finita.

Per entrambi i settori si tratta infatti di disegni progettuali in continua evoluzione, fatti su misura per le esigenze della nostra meravigliosa città".



