Uno giovanissimo spezzino nel team vincitore del Cyber Challenge It

La Spezia - Lavorare in team da remoto e uscirne vincenti. E lo studente di informatica dell'Istituto Fossati Da Passano della Spezia, Samuel Albani non lo dimenticherà mai.

Ancora minorenne, ha 18 anni compiuti lo scorso 3 ottobre, Samuel con tenacia ha cercato di passare le selezioni per partecipare al CyberChallengeIT arrivando primo con un team composto di studenti e docenti dell'Università di Pisa. Le capacità di tutto il gruppo sono state di altissimo livello e per questo motivo si sono aggiudicate il primo posto seguite dal team del Politecnico di Milano e poi dall'Univeristà di Verona.



Sul sito ufficiale dell'iniziativa si legge che CyberChallengeIT è un programma di formazione: "Per i giovani talenti tra i 16 e i 23 anni, è la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. Per partecipare non servono esperti di programmazione ma grande passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Servono anche capacità logiche, di problem solving, di comunicazione e, soprattutto, tanta voglia di imparare". L'obiettivo per l'edizione 2021 è di coinvolgere almeno 5.000 tra i migliori studenti in Italia e di incoraggiarli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersecurity, mettendo così a disposizione del sistema paese le loro capacità".



A raccontare qualcosa di più su questa esperienza è proprio Samuel: "Ci venivano sottoposte delle sfide e noi dovevamo trovare delle chiavi che a loro volta venivano inviate a un sistema principale. Per me è stata una grande soddisfazione passare la selezione per entrare a far parte del team con il quale ho vinto. Avevo già tentato in passato e finalmente per l'edizione 2020 ci sono riuscito".

Samuel è entrato nel team dell'Università di Pisa e si sono aggiudicati la sfida nazionale, che si sarebbe dovuta tenere a Roma,ma che per la pandemia si è svolta via web. In realtà tutto, anche tessere la relazione con il team stesso è avvenuto a distanza. "Io sono molto timido - ha proseguito Samuel - e lavorando a distanza ho avvertito meno pressione. Allo stesso tempo però ho capito come si sta in un team e la nostra forza è stata quella di essere tutti bravi nel nostro campo. Ho avuto la possibilità di valorizzare le mie abilità". Samuel quest'anno affronterà anche la maturità e ha già qualche idea per il futuro: "Vorrei andare all'università, proprio a Pisa".