Unione nazionale dei consumatori: "Moratoria per le sanzioni"

La Spezia - "In questo momento di difficoltà anche economica, come Unione nazionale dei consumatori, raccogliamo le preoccupazioni di nostri iscritti rispetto alla situazione di difficoltà venutasi a creare a seguito della contrazione del lavoro per colpa del coronavirus.

Chiediamo al prefetto di rendersi mediatore presso gli enti pubblici affinché si proceda ad una moratoria nei confronti dei cittadini relativi alle sanzioni per violazione al Codice della strada. Questo sarebbe un altro concreto passo per aiutare le famiglie in difficoltà". Lo afferma Roberto Fiore, portavoce locale dell'associazione.