Unione civile in divisa al Camec per Maria Rosa e Lorella

Fiori d'arancio tra due dipendenti della Marina Militare di stanza in città. Ieri mattina la cerimonia al Centro d'arte moderna, nelle ore in cui si teneva il Congresso delle famiglie.

La Spezia - La foto delle due "spose" sorridenti è in poco tempo diventata virale. Nelle ore in cui a Verona sfilavano i relatori del discusso congresso delle famiglia, alla Spezia si teneva l'unione civile tra due donne della Marina Militare. Lorella e Rosa Maria sono una coppia anche per lo stato da ieri mattina (e non oggi come si legge sui social) dopo che una bellissima giornata di sole le ha accompagnate nella sale del Centro d'arte moderna e contemporanea di Piazza Cesare Battisti dove hanno scelto di unirsi civilmente.

Non il sindaco o uno degli assessori, è stata un'amica della coppia a officiare la cerimonia. Fuori ad aspettarle tanti amici e anche diversi colleghi in divisa che hanno inscenato una sorta di scherzoso picchetto mentre le due uscivano dal museo e si difendevano dal tradizionale lancio di riso. Non si tratta peraltro di una prima tra due dipendenti delle forze armate dello stesso sesso. Nel 2016 si era svolto a Piombino il sodalizio tra Umberto e Antonio, anch'essi parte della Marina Militare (qui per rileggere la storia). Allora arrivarono anche gli auguri della ministra Pinotti e della senatrice Cirinnà.