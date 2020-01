Undici volontari spezzini porteranno le visite mediche negli angoli dimenticati del Senegal

La Spezia - Dopo la missione dello scorso anno, parte la prima missione 2020 dell’associazione di promozione sociale spezzina “gocce di sorriso”. Il primo gruppo di volontari è partito l'11 gennaio con destinazione i villaggi del comprensorio di Kouthiaba, un secondo gruppo ha programmato la partenza per il 17 gennaio. In tutto sono undici i volontari che per oltre 15 giorni effettueranno visite mediche nei villaggi più interni del Senegal dove non arriva nessuno e dove è quasi impossibile vedere un medico. Il gruppo, formato da un medico, due infermieri, un mediatore culturale e sei assistenti, si recherà ogni giorno in un villaggio diverso per visitare gli abitanti e dispensare i medicinali raccolti in Italia (circa 250 KG).



Un altro gruppo composto da tre progettisti si occuperà della costruzione di un centro polivalente destinato a ambulatorio medico, centro didattico, centro giochi per bambini e campo volontari. L’associazione, che oltre a d avere nel suo dna a cooperazione internazionale, si occupa anche di educazione giovanile e si prefigge di portare nel continente ragazzi da per fare campi di servizio insieme alla popolazione locale, perché come afferma uno dei volontari “è dando che si riceve tantissimo ”. L’associazione ci tiene a precisare che la raccolta farmaci è sempre attiva (l’elenco delle necessita è consultabile sul blog goccedisorriso.Blogspot.com) è possibile sostenere l’attività attraverso un bonifico bancario ordinario o periodico IBAN IT53 G 05034 10703 000000002709 intestato a “GOCCE DI SORRISO - Associazione di Promozione Sociale.



Potete rimanere costantemente aggiornati sula missione delle Gocce di Sorriso Attraverso i canali social https://www.facebook.com/groups/www.goccedisorriso.blogspot.it/ e https://www.instagram.com/gocce_di_sorriso/?hl=it Chiunque volesse maggiori informazioni o associarsi può mandare una mail a goccedisorrisoaps@gmail.com.