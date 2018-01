Undici nuovi giovanissimi arbitri alla Spezia

La Spezia - Sono 11 i nuovi fischietti della sezione Aia della Spezia che hanno superato brillantemente l'esame di fine corso. Il corso è iniziato a metà novembre 2017 sotto la guida dell'Osservatore Can5 Alberto Pettinato coadiuvato da arbitri, assistenti ed osservatori in forza agli Organi Tecnici Provinciali Regionali e Nazionali i quali, con passione ed umiltà, si sono messi a completa disposizione per chiarire ogni possibile dubbio regolamentare agli aspiranti arbitri attraverso lezioni in sezione, visionature domenicali di gare e allenamenti sul terreno di gioco al polo di allenamento.



La commissione esaminatrice, formata dai componenti del Cra Davide Giampetruzzi e Gaetano Gangilli , dal Presidente di sezione Loris Pedroni e dal segretario Stefano Aquilano, ha verificato la preparazione regolamentare dei giovani, che hanno dimostrato una giusta preparazione, una spiccata proprietà di linguaggio e prontezza nel rispondere alle domande più varie, mettendo in mostra positivamente quanto è stato insegnato loro durante le lezioni.



Al termine dell'esame il Presidente Sezionale Loris Pedroni visibilmente soddisfatto ha augurato ai nuovi immessi un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura che si apprestano ad iniziare, ringraziando nel contempo, a nome di tutta la Sezione, il Responsabile del corso Alberto Pettinato e gli istruttori Stefano Aquilano, Matteo Fazioli, Diego Angelotti, Alessandro Lecci, Luca Baldini e Matteo Mori.



I nuovi arbitri sono: Enmanuel Rosario, Martina Amendola, Alex Romeo, Giorgio Granato, Stefano Agresta, Temburrano Graziano, Davide Caputo, Lorenzo Bianchi, Tempesta Alessio, Lorenzo Cantini, Terraciano Ciro.