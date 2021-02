Undici nuovi “catecumeni”: riceveranno il Battesimo a Pasqua

La Spezia - Mercoledì scorso, come è noto, è iniziato il periodo della Quaresima con la celebrazione delle Ceneri. Questa sera alle 18.30 il vescovo Luigi Ernesto Palletti, che già giovedì aveva presieduto nella cattedrale di Cristo Re la Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri, torna in cattedrale per un altro caratteristico dell’inizio di Quaresima, peraltro già proiettato nella prospettiva della Pasqua. Questa sera, infatti, nel corso della Messa che sarà presieduta dal vescovo, si procederà alla cosiddetta “iscrizione del nome” per i catecumeni che, nella notte della Veglia pasquale, riceveranno il battesimo da adulti e gli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana. L’”iscrizione” segna l’inizio, per loro, del periodo conclusivo della loro preparazione ai sacramenti. Questo antico rito, che era poi andato in disuso nei tempi passati, è tornato a rappresentare un significato importante con l’aumento delle persone immigrate che si dichiarano disponibili da adulte a diventare cristiane, così come anche di giovani e meno giovani di origine italiana che non erano stati battezzati da piccoli. Quest’anno i catecumeni sono ben undici, un numero quindi significativo, composto in prevalenza (sei) da persone di origine non italiana, in particolare sud-americana.