Undicesimo convegno teorico pratico gratuito per le forze dell'ordine

L'evento si terrà il 23 maggio. Tra i relatori il prefetto Garufi, il procuratore capo Patrono, il comandante della Polstrada di Brugnato. I temi: decreto sicurezza, guida sotto effetto di alcol e droga, le modifiche del codice della strada.

La Spezia - Seminario per dipendenti delle forze dell'ordine alla Spezia il 23 maggio a partire dalle 8.30. L'evento di formazione si terrà nella sala consigliare del Palazzo della Provincia, in Via Veneto. La giornata è gratuita e aperta ad un massimo di 150 iscritti. L'evento è organizzato dalla Scuola di formazione professionale e si tratta dell'undicesimo convegno teorico pratico. Alla giornata parteciperanno il prefetto Antonio Lucio Garufi che parlerà delle novità in materia “Decreto sicurezza”, il procuratore capo Antonio Patrono che interverrà sul tema “Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto stupefacenti: gli accertamenti biologici", Stefano Rossi sostituto commissario della Polizia di Stato, comandante della Polizia stradale di Brugnato, docente del centro di addestramento Polizia di Stato di Cesena e docente consorzio comuni Trentini e Polizia locale di Trento sul tema "Le recenti modifiche al Codice della Strada". All'evento sarà presente anche l'assessore alla sicurezza Gian Marco Medusei che vestirà il ruolo di moderatore. Per informazioni ed iscrizioni contattare l'organizzatore Andrea Prassini Tel. 328.5467479.