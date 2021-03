Una vittima e due nuovi ricoverati a Sarzana

La Spezia - Nelle ultime 24 ore in Liguria sono stati effettuati 4.839 tamponi molecolari e 2.695 antigenici, che hanno portato all'individuazione di 343 nuovi positivi al Covid-19. Nel dettaglio 37 sono risultati positivi nello Spezzino, 181 totali nelle due Asl genovesi e 62 ciascuno per Asl1 e Asl2. Un solo positivo è invece non riconducibile alla residenza nella nostra regione.



Il dato delle vittime liguri da inizio pandemia oggi tocca quota 3.761 (407 nello Spezzino) con le dodici schede di decesso inserite nel bollettino odierno per il quale la Regione precisa: “Le Aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi”. Nella lista odierna – che comprende anche un 97enne mancato ieri al San Bartolomeo di Sarzana – sono infatti incluse schede dei giorni scorsi e addirittura una risalente al 30 novembre.

Rispetto a ieri si registra un lieve aumento degli ospedalizzati (3) che portano il totale ligure a 635 con 65 terapie intensive. Nei due ospedali della nostra provincia si registrano due nuovi ricoveri sul globale di 73 di cui 7 terapie intensive.

I casi in Liguria sono ad oggi 6.291 (834 in Asl5) mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 5.696 (684 spezzini). Con i 440 di oggi il totale dei guariti da inizio pandemia arriva infine a 73.177.