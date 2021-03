Una vittima a Sarzana, aumentano i ricoverati

La Spezia - Sono 248 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria riscontrati nelle ultime 24ore grazie a 4.620 tamponi molecolari e 2.600 antigenici. Nella nostra provincia i nuovi casi sono 18, che si sommano ai 127 delle due Asl genovesi, ai 66 dell'Imperiese e ai 37 di Savona.

Sono invece 9 le vittime che si aggiungono al dato totale che da inizio pandemia tocca quota 3.698 a livello Regione e 398 nella nostra provincia dove è mancata una donna di 77 anni ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana (decesso avvenuto il 6 e registrato oggi). Per quanto riguarda le ospedalizzazioni il numero ligure sale di sei pazienti arrivando a 583 (62 terapie intensive), di cui settanta negli ospedali spezzini (2 in più rispetto a ieri) dove le terapie intensive sono 6.

In totale in Liguria i casi di Covid sono 6.251 di cui 814 nella nostra provincia dove ci sono 1.052 persone in sorveglianza attiva su 6.310. Infine i guariti che oggi sono 298 su un totale di 70.914 da inizio pandemia.



Casi nelle ultime 24 ore.

IMPERIA (Asl 1): 66

SAVONA (Asl 2): 37

GENOVA: 127, di cui 102 in Asl3; 25 in Asl4

LA SPEZIA (Asl 5): 18

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0



Casi per provincia di residenza.

SAVONA 1.062

LA SPEZIA 814

IMPERIA 1.101

GENOVA 2.966

Residenti fuori Regione/Estero 129

altro/in fase di verifica 179

TOTALE 6.251



Ospedalizzati.

Liguria: 583 bassa e media terapia 62 rianimazioni +6 rispetto a ieri

Asl5 Sarzana: 70 bassa e media terapia 6 rianimazioni +2 rispetto a ieri