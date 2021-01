Una vita nei vigili del fuoco, in pensione l'ingegner Zironi

La Spezia - Il Direttore Vice Dirigente Dott. Ing. Giuseppe Zironi lascia il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per raggiunti limiti di età, dopo 37 anni di servizio. Zironi ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’ Università di Genova nel 1983 e, dopo aver svolto il servizio militare come Ufficiale della Marina Militare dal 6.04.1983 al 08.10.1984, entra nel CNVVF assumendo la qualifica di Ispettore nei Ruoli Tecnici Antincendi dal 6/02/1984, seguendo così le orme del padre Otello, già Brigadiere dei Vigili del Fuoco della Spezia sino al 1958. Viene quindi inserito nell’ ambito del 34° corso per Ingegneri del CNVVF effettuando il previsto corso semestrale di formazione, a decorrere dal 09/10/1984 presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle a Roma, in particolare assegnato presso il laboratorio di Scienza delle Costruzioni dove dimostra già la sua propensione analitica e scientifica che lo caratterizzerà per tutta la carriera.



Al termine del periodo di formazione viene assegnato, con decorrenza 10/04/1985, al Comando di Genova e quindi, dal 03/09/1987, viene trasferito presso questo Comando dove assume l’incarico di Vice Comandante Provinciale, assegnatogli dal Comandante dell'epoca Dott. Ing. Gianvincenzo Marano. Nel corso della carriera l'ing. Zironi ha assunto diversi incarichi interni di grande rilievo, assumendo la responsabilità della gestione dei più importanti settori operativi del Comando e, in ultimo in particolare, dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria, partecipando alle più rilevanti attività collegiali esterne in Commissioni, Comitati e gruppi di lavoro, come stimato interlocutore e rappresentante del Comando con gli enti e le aziende esterne, oltre che con l’amministrazione centrale. Ha partecipato alle importanti emergenze locali e nazionali quali il terremoto dell’ Italia Centrale nel 2016, quello dell’ Aquila nel 2009 e alla missione “Arcobaleno” in Albania nel 1999.



Fra il marzo 1997 e il febbraio 1998 è stato anche incaricato quale Comandante Provinciale Reggente del Comando della Spezia. Il Comandante Provinciale Ing. Leonardo Bruni porge, a nome dell'amministrazione e di tutti i colleghi, un sincero e forte ringraziamento all'Ing. Zironi per i tanti anni di lavoro svolti a servizio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con l'augurio di un sereno e felice futuro ricco di soddisfazioni.