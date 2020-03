Una videochiamata Whatsapp per parlare con uno psicologo

La Spezia - “IO TI ASCOLTO” è un servizio a distanza, gratuito, messo in campo dall'associazione La Famiglia Odv. A seguito della situazione epidemiologica relativa alla pandemia del Corona Virus ed al conseguente emergere nella cittadinanza di stati di ansia, tristezza e preoccupazione, l'associazione ha attivato uno SPORTELLO DI ASCOLTO (servizio svolto dai nostri psicologi-psicoterapeuti) attraverso video chiamate WhatsApp, Skype oppure tramite semplice ascolto telefonico per essere vicini a chi sta sperimentando uno stato di difficoltà



Chi siamo

L’Associazione (con sede a La Spezia presso Palazzo Massà, in Via Cadorna 24) costituita sotto la presidenza di Padre Cavassa nel 1977; è Associazione di Volontariato nel 1990. Dal 2013 è Presidente Don Roberto Poletti che svolge anche il compito di consulente etico e bioetico nell’Associazione. Ad oggi siamo 25 volontari attivi che collaborano in rete con i servizi e la Società Civile del territorio. Lavoriamo con gli organismi diocesani e la pastorale familiare.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare i servizi di assistenza e di consulenza per la famiglia, la coppia e la persona. L'associazione si propone come un luogo di ascolto e accoglienza. Grazie ai volontari psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, avvocati, medici, offre consulenze gratuite a persone, coppie e famiglie che attraversano momenti di difficoltà e hanno bisogno di ascolto. Promuove incontri su argomenti attinenti la coppia, paternità e maternità responsabili, la salute della donna e offre assistenza anche in ordine alle problematiche dei bambini e degli adolescenti.



Grazie a persone che desiderano mettersi al servizio “dell’altro” organizza anche laboratori per bambini e adulti come “momenti di socializzazione”, insegnando con gioia i segreti del bricolage, cucito creativo, maglia, lettura ecc. L'associazione si sostiene grazie alle quote dei soci, contributi delle parrocchie, e della Diocesi, offerte dei singoli, erogazione di enti pubblici, privati e di fondazioni , attività di raccolta fondi e 5 X 1000.

Per appuntamento Sportello di ascolto telefonare al numero 393-1479654 tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00