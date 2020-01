Una targa per Craxi, siete d'accordo?

La Spezia - La sala dell'ex cinema Odeon di Via Firenze, oggi diventata la sede della Mediateca Regionale. E' lì che Bettino Craxi per la prima volta tenne un comizio nel 1964 ed è lì che 28 anni dopo avrebbe chiuso la carriera politica, il 10 dicembre del 1992. Con questa motivazione la giunta comunale ha deliberato di apporre una targa in memoria del segretario socialista ed ex presidente del consiglio. Nei giorni in cui cade il ventesimo dalla morte ed esce nelle sale il film di Gianni Amelio "Hammamet", si è scatenato il dibattito sulla bontà di questa scelta. La storia consegna un profilo molto discusso e capace di polarizzare i giudizi senza dimenticare le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista negli anni di Tangentopoli.



