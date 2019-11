Una targa dedicata alle vittime in Piazza caduti di Nassirya

La Spezia - “In Piazza Caduti di Nassiriya verrà installata una targa commemorativa per ricordare le vittime del tragico attentato, di cui domani ricorrono i 16 anni”.

Lo rendono noto i consiglieri comunali della Lega Lorella Cozzani, Redento Mochi, Federica Paita, Simone Vatteroni e il capogruppo Lorenzo Viviani.



“La piazza tra via Foscolo, viale Italia e via XXIV Maggio, nel quartiere di Mazzetta, è stata intitolata nel 2005 alle vittime della strage, ma fino ad oggi non ha conosciuto la valorizzazione che merita – continua il gruppo consiliare della Lega – Per questo abbiamo deciso di sottoporre all’amministrazione comunale la necessità di realizzare una targa commemorativa per ricordare un episodio tragico della storia italiana, in cui Carabinieri, militari dell’Esercito e civili persero la vita nell’adempimento del dovere”.



“Il Sindaco Pierluigi Peracchini, che ringraziamo, ha subito manifestato la sua disponibilità – concludono i consiglieri leghisti – Porteremo il tema anche all’attenzione del consiglio comunale: ci sembra un gesto doveroso, visto che nella strage perse la vita anche lo spezzino Enzo Fregosi, che venne poi decorato con la Croce d’Onore alla memoria e promosso a sottotenente dei Carabinieri. Con questa iniziativa vogliamo mantenere viva nella nostra città la memoria delle vittime di Nassiriya, dando il giusto risalto ad una piazza fino ad oggi troppo trascurata”.