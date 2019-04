Una targa a Itala Mela in Via Cernaia

La Spezia - Sabato 27 aprile alle 11.30 in Via Cernaia, 28 alla Spezia, si terrà la cerimonia di scoprimento della targa in onore della Beata Itala Mela. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il Vescovo Diocesano Luigi Ernesto Palletti. Itala Mela (La Spezia il 24 agosto 1904 - 29 aprile 1957) è stata una mistica, teologa e religiosa italiana. Dopo la sua morte avvenuta il 21 novembre 1976 fu dichiarata serva di Dio e iniziò per lei il processo di beatificazione che si concluse la mattina di sabato 10 giugno 2017 durante una solenne celebrazione eucaristica svoltasi in piazza Europa alla Spezia. Alla Messa parteciparono circa 4.000 fedeli, oltre trenta vescovi di tutte le diocesi liguri, di Tortona ed Alessandria e varie diocesi della Toscana. La cittadinanza è invitata a partecipare