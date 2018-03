Una tall ship... nel golfo. Oggi la partenza sotto la neve

La Spezia - Quella dei ragazzi dell’ITN Sauro, Fabio, Pier Giorgio, Edoardo e Catalin, è stata una esperienza di alternanza scuola-lavoro con qualcosa in più. I ragazzi che partecipano all’alternanza con l’ASD Vela Tradizionale di La Spezia, vengono messi in contatto con il mondo del lavoro attraverso la nautica da diporto, aiutano nella manutenzione della goletta Pandora e, in questi giorni, hanno iniziato un nuovo progetto di restauro di quattro antiche lance in legno donate alla ASD dal ComSubIn.



Ieri però un evento singolare li ha portati via dal loro lavoro per qualche ora. Intorno alle 11.00 è entrata nel Golfo la fregata Shtandart, una nave a vela, replica di fine ‘700 costruita in Russia nel 1999, lunga 34m. Non sono molte le Tall Ships che entrano dalle ostruzioni del Golfo, e gli associati di Vela Tradizionale hanno riconosciuto l’inconfondibile tre alberi, seguito la navigazione e raggiunto l’equipaggio russo al Porto Mirabello. Un incontro tra marinai, si è parlato di manutenzione, di come sia difficile essere una associazione che persegue fini didattici, soprattutto in Mediterraneo, del meteo dei giorni avvenire e delle prossime occasioni di incontro.



Gli allievi del ITN hanno avuto la possibilità di fare una visita guidata ed esclusiva della nave, fare domande e ricevere risposte direttamente dal Comandante Dmitry Ryabchikov. L’associazione Frigate Shtandart Project si occupa di scuola di marineria per i giovani proprio come la ASD Vela Tradizionale di La Spezia e la prossima volta che la nave passerà dal nostro Golfo, i comandanti delle rispettive imbarcazioni, Shtandart e Pandora, si sono dati appuntamento in mare per regalare uno scorcio di ‘700 alla Città. La nave è salpata alla volta di Genova oggi alle 12.30 sotto la neve. Fair winds Shtandart!