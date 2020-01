Una struttura alberghiera al posto del campus di Via dei Colli?

La Spezia - Quale futuro per l'attuale sede del Polo Universitario della Spezia? Con il completamento dei lavori e il trasloco dei materiali di arredo previsto dopo l'estate, intorno a settembre 2020, il campus di Via dei Colli dedicato a Guglielmo Marconi vedrà concretizzarsi lo spostamento più importante, quello degli studenti nella nuova sede di Viale Fieschi. Nei rinnovati locali dell'ex ospedale militare "Falcomatà", inaugurati formalmente a metà dicembre ma fattualmente ancora oggetto di lavori, gli allievi dei corsi di laurea triennale di Ingegneria Meccanica, Ingegneria Nautica Design del prodotto e della nautica, e del corso di laurea magistrale Design Navale e Nautico, Ingegneria Meccanica e Yacht Design si trasferiranno verosimilmente a partire dal prossimo anno accademico.



Con questo avvicendamento i fabbricati che oggi ospitano le aule e i laboratori si libereranno nel contesto di un’area, quella del Colle dei Cappuccini, oltreché prestigiosa per la posizione e la vista panoramica sul Golfo, anche di rilevanza storica visto che il complesso si trova nelle adiacenze delle mura ottocentesche e del futuro Parco delle Mure. Un'area anche significativa nelle dimensioni, visto che si parla di circa 14.000 mq: cosa succederà nelle stanze che un tempo furono sede di una stazione segnali della Marina Militare Italiana, e che oggi sono concessa in uso dal Demanio al Comune della Spezia come sede di attività universitarie? La struttura è articolata in tre edifici che ospitano aule didattiche, laboratori informatici, biblioteca, sale studio, uffici di direzione, amministrativi e didattici.



Il Comune della Spezia sta pensando al da farsi, non scartando alcuno scenario: sono al vaglio varie ipotesi al momento fra cui la possibilità di continuare ad ospitare corsi universitari in caso di aumento dell’offerta didattica, oppure migrare verso soluzioni completamente diverse come ad esempio una struttura alberghiera con spa, vendita o affitto dell’immobile ma anche soluzioni di edilizia popolari. L’amministrazione sta facendo un’analisi per capire quali potrebbero essere i futuri utilizzi.