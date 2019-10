Una spesa solidale per combattere la povertà

La Spezia - Ritornano le raccolte alimentari della Croce Rossa della Spezia a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

Sono necessari soprattutto alimenti a lunga conservazione come pasta, latte, omogeneizzati, olio, farina, zucchero e biscotti, oltre anche ai pannolini, particolarmente richiesti dalle famiglie.



Sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 20, i volontari saranno al Lidl di Valdellora per raccogliere alimenti a lunga conservazione. I clienti del supermercato, consegnando ai volontari CRI generi di prima necessità, potranno sostenere l’attività del centro di distribuzione viveri della Croce Rossa di via Bologna: tutto il materiale raccolto verrà infatti distribuito nelle settimane successive ai numerosi nuclei familiari che vengono regolarmente aiutati attraverso la distribuzione di “pacchi alimentari”.



Nel 2018 i volontari della Croce Rossa spezzina hanno aiutato complessivamente 369 persone in difficoltà economica durante i 232 giorni di apertura del centro di via Bologna, attraverso la distribuzione di alimenti, vestiario, materiale didattico, giocattoli per bambini e nei casi più gravi anche con il pagamento delle utenze di cui gli assistiti non riescono a farsi carico. Un’attività di supporto ai bisogni primari della fasce più deboli della popolazione resa possibile soprattutto dalla generosità degli spezzini durante le raccolte alimentari.