Una settimana di incontri e lezioni con Aidea

La Spezia - Settimana ricca di eventi con l'associazione Aidea. Quello che segue è il programma delle attività dall'11 novembre fino al 15 novembre.



Gli appuntamenti



LUNEDÌ 11 NOVEMBRE in via Persio 27 ore 17.00 corso di scrittura creativa, docente Fabio Ferrari, scrittore, vincitore di numerosi premi letterari.



MARTEDÌ 12 novembre ore 15,30, L. Classico L. Costa, CORSO DI STORIA DELL’ARTE, inizia il

modulo dedicato all’arte barocca, a cura di Rosella Mezzani docente di storia dell’Arte del L. Classico



MARTEDÌ 12 novembre ore 17.10 L. Costa STORIA CONTEMPORANEA modulo L’Europa tra

identità e globalizzazione con particolare riferimento al caso Germania, conversazione sul tema 2)

L'economia può surrogare la geopolitica? Il caso Germania a cura di Patrizia Fattori già docente di

Filosofia e storia presso Liceo Parentucelli.



Mercoledì 13 novembre ore 17.00, Liceo L. Costa, LETTERATURA a cura di Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Il Costa, argomento Le figure femminili in Odissea ed Eneide. Nei poemi omerici le donne non mancano e occupano spesso una posizione fondamentale; si parlerà di Andromaca, Elena, Penelope. La descrizione e l'interpretazione saranno accompagnate da lettura di brevi e significativi brani



Giovedì 14 novembre alle h 16.00, Liceo L. Costa, corso di FILOSOFIA con una serie di incontri a cura di ROSSELLA DANIELI, autrice di numerosi testi scolastici, docente di scienze umane e sociali presso il Liceo Mazzini, “Il sapere sociologico tra comprensione e critica della società ”; tema del secondo incontro: 2. I fondatori: Comte, Marx



Venerdì 15 V. Persio, 27 ore 1630-18.30 corso di dialetto spezzino tenuto da Pier Giorgio Cavallini, esperto dei dialetti della Lunigiana storica e delle zone di transizione fra dialetti liguri e dialetti lunigianesi. Il corso si articolerà su due moduli: un modulo teorico-grammaticale ed un modulo pratico, con esercitazioni e letture. Ai partecipanti verranno fornite le dispense del corso e sarà loro rilasciato un attestato di partecipazione.



Nella settimana sono previsti altri appuntamenti: corso di fotografia il mercoledì alle 20,00

docente Marta Sampietro. Informatica base, mercoledì ore 9.30, ceramica a cura di Nina Meloni

giovedì ore 16.00

Per le lingue straniere ancora qualche posto ai corsi di inglese base, inglese avvio alla

conversazione, arabo e cinese base tutti con docenti madrelingua. Orari presso la sede Aidea.



I corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org