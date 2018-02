Una settimana di corsi con l'associazione Aidea

La Spezia - Settimana ricca di eventi con l'associazione Aidea. Qui di seguito gli eventi che si alterneranno nella settimana dal 19 al 23 febbraio, riservati agli associati.



Tutti gli appuntamenti



lunedì 19 febbraio ore 17,00 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA Il mestiere di scrivere presso il Liceo Classico L. Costa Piazza Verdi docente: Fabio Ferrari, scrittore.



martedì 20 febbraio alle ore 15,30 per il CORSO DI STORIA DELL’ARTE, presso L. Classico L. Costa piazza Verdi, incontro dedicato a Campigli , relatore P. SOMMOVIGO, esperto d’arte. Massimo Campigli, autodidatta, cominciò a dipingere a Parigi nel 1919. Fondendo variamente motivi archeologici (cretesi, etruschi, ecc.) le sue composizioni geometrizzanti, in cui si inseriscono figure femminili, hanno lo stile aprospettico e semplificato di primitive o infantili pitture murali e a esse le avvicina anche una tavolozza terrosa e pastosa.



MARTEDÌ 20 FEBBRAIO CORSO DI STORIA CONTEMPORANEA ore 17,10 prosegue “A sud di dove? Storia economica e culturale dell'Italia meridionale (1861-2011)” a cura di Lorenzo Baruzzo, dell’Associazione “Libera”, presidente della Consulta Comunale di Sarzana per la Legalità. Un punto di vista sulla "meridionalismo" per rimettere a punto la questione di un'identità nazionale irrisolta e frammentaria.



mercoledì 21 FEBBRAIO ore 17,00 LETTERATURA “Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, / le cortesie, l'audaci imprese io canto'. Conversazione dedicata all’arte di Ludovico Ariosto e al personaggio di Angelica nell'Orlando Furioso a cura della profssa Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Liceo Costa, responsabile del laboratorio teatrale degli allievi.



giovedì 22 FEBBRAIO FILOSOFIA , ore 16,00, L. Classico L. Costa p.zza Verdia cura di Patrizia Fattori, docente di filosofia e storia, Le difficoltà della democrazia , contropoteri e globalizzazione, secondo Sabino Cassese. «Incompiuta, fragile, vulnerabile: eppure la democrazia è il solo modo di continuare a guardare con fiducia al futuro».

Ore 17,15 Circolo filosofico Homo Dialogicus: Habermas e Appel: come il linguaggio viene utilizzato per finalità etiche nella società multiculturale. Si guarda ad un modello di società giusta incentrata sull’uguaglianza dei dialoganti. Una società composta da uomini uguali, liberi e dialoganti su questioni collettive nel tentativo di risolvere razionalmente i propri conflitti di interessi.



PSICOLOGIA giovedì 22 febbraio ore 18,00 prosegue il corso “Parlare in pubblico” volto a sviluppare le abilità richieste per “parlare in pubblico”. Ampio spazio al lavoro attivo dei partecipanti attraverso esercitazioni, simulazioni e role playing. conduce la dott.ssa Pierpaola Grillo – counsellor ad indirizzo gestaltico



venerdì 23 Febbraio 2018 ore 18,00 CORSO DI ERBORISTERIA (corso base); docente Sara Mainenti, farmacista ed esperta in erboristeria.Ogni lezione è strutturata da una parte teorica (riconoscimento della pianta e uso salutare) e una parte pratica per la preparazione di semplici tisane.



venerdì 23 Febbraio 2018 alle ore 17,00 presso il Museo Civico Etnografico, via del Prione 156, il dott. Giampaolo Chiappini Carpena, ex dirigente dell’Istituto Nazionale per il Commercio estero (ICE), vissuto a Tokyo dal 1998 al 2002, come direttore dell’Ufficio Ice presso l’Ambasciata d’Italia, con il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali dell’Italia con il Giappone, parlerà del Giappone contemporaneo, in particolare si soffermerà sui miracoli del passato e sulle sfide del futuro. Racconterà come mai lo straordinario successo economico del Giappone, con il boom del dopoguerra, sia stato di breve durata. In secondo luogo quali sono state le cause del crollo e del declino di un paese avviato al primato economico mondiale e come lo scoppio della bolla finanziaria negli anni 90 abbia avuto ripercussioni negli anni a venire. Infine cercherà di rispondere alla domanda su quale sarà il futuro del paese.



Sono aperte le iscrizioni al corso il tarocco, un’arte che cura secondo l’impostazione di Alejandro Jodorowsky, a cura di Gianluca Pezzino. Da secoli i Tarocchi sono conosciuti soprattutto come mezzo divinatorio ma, secondo l’impostazione di Jodorowsky, possono rappresentare uno strumento straordinario per conoscere se stessi e il mondo.



Corsi riservati ai soci. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org