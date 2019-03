Una serata con Angela Saba, la “talebana del pecorino” anticolesterolo

La Spezia - La chiamano “La pastora moderna”, “La talebana del pecorino”. Lei, Angela Saba, che in collaborazione con l’Università di Pisa ha realizzato il primo pecorino in grado di combattere il colesterolo “cattivo, sarà alla Spezia giovedì 14 marzo grazie alla condotta Condotta La Spezia Golfo dei Poeti, guidata dalla fiduciaria Sandra Ansaldo.

La condotta spezzina ha infatti organizzato una degustazione dei pecorini di Angela Saba, aperta ai soci Slow Food e non, vista la sua particolare esperienza di produttrice del Presidio Slow Food del Pecorino a latte crudo della Maremma.



La storia della famiglia Saba inizia 50 anni fa in Sardegna. Angela, che nella sua azienda di Massa Marittima, produce formaggi a latte crudo, nel 2006 ha imboccato con convinzione questa attività bella e difficile. Nemica delle informazioni approssimative che girano nel suo settore, quando ha deciso di diventare contadina e allevatrice lo ha fatto con piglio da studiosa, arrivando ad acquisire a partire dall’università solide competenze in continuo aggiornamento grazie a relazioni caparbiamente cercate con l’accademia e poi, successivamente, con cliniche e ospedali. Perché

formaggio, per Angela, vuol dire salute. Alla fine, convinzione e passione l’hanno fatta diventare leader del presidio Slow Food del pecorino a latte crudo della Maremma, nel quale ha subito imposto un rigore assoluto, a partire dai criteri di ammissione. Insomma, prendere o lasciare. Nelle sue mani, o sotto, 45 ettari di terra dedicati ai pascoli polifiti.



Per Angela il benessere animale è requisito fondamentale per ottenere un prodotto di qualità. Ecco perché da sempre le sue pecore vivono in piena armonia con l’ambiente che le circonda, una valle a metà strada tra la dolce collina ed il mare. L’evento di Giovedì, realizzato in collaborazione con l’Onaf - Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, si terrà presso il locale “Accanto”, in via Napoli 92 alla Spezia. Il menù prevede, oltre alla degustazione di formaggi, anche una zuppa di stagione e un dessert a cura della chef Silvia Cardelli. I piatti saranno accompagnati da un vermouth, un cocktail creato per l’occasione e dai vini dell’azienda Primaterra di Walter De Battè. Il costo è di 35,00 Euro, i posti limitati. Per Info e prenotazioni: 0187 706796.