Una scultura eterna per combattere ogni violenza

La statua è stata presentata questa mattina in centro. Sport e artigianato si sono uniti simbolicamente in occasione del 25 novembre.

La Spezia - Due statue in metallo saranno i simboli contro la violenza. Verranno posizionate in Via Fratelli Rosselli e in Piazza Garibaldi e saranno il frutto del fronte comune tra Spezia Calcio femminile e amministrazione. L'anteprima di una copia del simbolo, una figura di donna stilizzata, è stata scoperta questa mattina in Corso Cavour nell'ambito di "Stile artigiano- Sapori e Mestieri".

L'iniziativa dello Spezia calcio e quella dell'associazione di categoria si sono unite lanciando un messaggio unico: bisogna fermare ogni violenza.



Alla presentazione era presente anche la squadra femminile dello Spezia calcio con il presidente Marco Zanotti che assieme alle giocatrici si sono fatti portavoce dell'iniziativa "Palla alle donne contro ogni violenza". Nel corso di tutto l'anno scolastico le sportive incontreranno i ragazzi di 15 scuole e faranno opera di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza. Da questi incontri verranno raccolte e selezionate alcune frasi e la più bella verrà incisa sulle state che verranno posizionate poi in centro storico.

"Si tratta di una struttura in ferro rigido - ha spiegato Marco Zanotti - e sarà così un simbolo resistente contro le intemperie. Tutto il progetto culminerà con la raccolta dei pensieri di tutti i ragazzi in un libro che sarà venduto a fine estate e verrà presentato durante gli eventi estivi in una manifestazione organizzata dal Comune con gli assessorati del sociale e dello Sport. Una giuria poi selezionerà la frase più bella che verrà incisa sulle statue".



A margine della presentazione della statua anche Confartigianato ha raccolto le donne delle associazioni femminili in occasione del 25 novembre per la giornata internazionale in difesa delle donne. "Noi non vorremmo dover avere questa ricorrenza - ha detto Antonella Simone di Confartigianato - . Ma dobbiamo essere unite, fare fronte unico per dire no al massacro quotidiano delle donne".

Nello stand di Confartigianato è stata accolta anche l'iniziativa realizzata da Costa Crociere Foundation, in collaborazione con Regione Liguria Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda. Ha deciso di aprire un fondo a sostegno per donne ex vittime di violenza, finanziato attraverso la vendita di foulard di seta decorati proprio con le scarpette rosse, realizzato da Maison Daphne, atelier di Sanremo specializzato in moda e accessori femminili.