Una riedizione dello 'Straviario' arricchita e aggiornata

La Spezia - Nel 1983 il professor Augusto C. Ambrosi pubblicò lo 'Straviario - Tutte le vie grandi e piccole, tutte le piazze belle e brutte della Spezia vecchia e nuova'. Adesso, a 36 anni di distanza, bolle in pentola una riedizione della pubblicazione. I testi originali saranno rivisti per correggere eventuali inesattezze o per aggiornarne le informazioni e nuove voci, corredate di testi e grafica, saranno introdotte per quanto riguarda i nuovi toponimi. Chi ci lavora? Il Comune della Spezia, con il Servizio toponomastica; il Liceo scientifico Pacinotti per quanto riguarda l’analisi, la correzione e la redazione dei testi descrittivi; il Liceo artistico Cardarelli, che curerà l’aggiornamento dell’aspetto grafico e l’impaginazione dell’opera in modo da renderla più vicina ai canoni odierni; e il Lions Club spezzino, che si è fatto avanti per collaborare ricevendo semaforo verde dell'amministrazione comunale spezzina.