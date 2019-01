Una rete per stare al fianco degli individui autistici

Il tavolo tecnico avrà il compito di valutare e pianificare gli interventi avvalendosi di una “Cabina di Regia” per coordinare l’attuazione dei progetti e utilizzare al meglio le risorse disponibili.

La Spezia - Nel territorio spezzino sono oltre 2.500 le persone con disabilità seguite dall’ASLS, di cui circa la metà affette da sindrome dello spettro autistico e patologie correlate. Accanto ai servizi offerti da Asl5 Spezzino, dai Comuni e da Enti pubblici e privati, sul tema dell’autismo, recentemente Fondazione Carispezia ha realizzato due strutture alla Spezia finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa in cui si collocano attività diverse e complementari. Nel 2017 ha dato inoltre vita alla “Fondazione Aut Aut”, insieme ad Agapo Onlus e Fondazione “Il domani per l’autismo”, per definire un modello inclusivo che, partendo dal lavoro, sia capace di offrire risposte concrete e innovative ai bisogni relativi ai disturbi pervasivi dello sviluppo.



Per superare la frammentarietà dell’offerta dei servizi socio-sanitari ed educativi, assicurando un prendersi cura della persona beneficiaria di questi interventi, dall’insieme di tali esperienze e dall’esigenza del territorio, in particolare delle associazioni delle famiglie e degli stessi enti pubblici e privati, oggi si da avvio alla Rete interistituzionale, con tutti i soggetti firmatari della Convenzione, in grado di realizzare progetti integrati e personalizzati per prendersi cura dei bisogni attuali ed emergenti di minori, giovani e adulti affetti da autismo e sindromi correlate. Nel mese di ottobre è stato costituito un “Tavolo Tecnico Locale”, composto dalle principali realtà impegnate su questo tema, che ha lavorato per individuare un percorso condiviso definendo in questa prima fase: finalità, obiettivi e metodologie e risorse. Nella giornata odierna, 10 gennaio, i Firmatari sottoscrivono formalmente il proprio impegno in una specifica Convenzione.



Obiettivo della Convenzione, sottoscritta da Asl5 Spezzino, Comuni della Spezia, Sarzana e Castelnuovo Magra, Fondazione Carispezia, Fondazione “Aut Aut - Autonomia Autismo”, Fondazione “Il domani per l’autismo”, Agapo Onlus, Angsa La Spezia, Organizzazione di Volontariato “Insieme per i diritti dei nostri figli” e Cooperativa “I ragazzi della luna”, è quello di realizzare sul territorio una rete di percorsi sociosanitari e sociali a favore di persone con disturbi dello spettro autistico e patologie correlate, attraverso il coordinamento e la messa a sistema di risorse, beni e servizi per evitare la frammentazione degli interventi offerti fino ad oggi da enti e soggetti pubblici e privati. Il “Tavolo Tecnico” avrà il compito, in base alla Convenzione, di valutare, monitorare e pianificare gli interventi avvalendosi appunto di una “Cabina di Regia” per coordinare l’attuazione dei progetti e utilizzare al meglio le risorse disponibili e si impegnerà a coinvolgere nella programmazione e nelle attività altre componenti sociali territoriali già attive o interessate a questo tema.