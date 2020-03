Una raccolta fondi per sostenere l'impegno missionario di padre Moscatelli

La Spezia - Tra le intenzioni della “Quaresima di carità” proposte dal vescovo della Spezia, monsignor Palletti, c’è anche la raccolta di fondi in sostegno del missionario spezzino padre Claudio Moscatelli. Nato a Santa Maria di Godano, in Val di Vara, nel 1932, il religioso, che appartiene alla congregazione dei Passionisti, si trova sin dal 1978 in Africa orientale, nel Kenya, dove è impegnato nell’evangelizzare quelle popolazioni e, come ogni missionario, è anche attento alla promozione umana della sua gente. A tal fine, nonostante sia vicino ai novant’anni, porta avanti, con entusiasmo giovanile, un progetto denominato ‘Tailoring and dressmaking’ (taglio, cucito e confezione di vestiario) rivolto alle giovani della missione. Tale progetto si accompagna a quello che padre Claudio ha ora sottoposto alla sua diocesi di origine, e al quale andranno i fondi raccolti: aiutare le studentesse a finire i corsi per conseguire, dopo gli esami, il cosiddetto “certificato nazionale”. Oggi, infatti, molte abbandonano la scuola per vari motivi, mentre con il certificato avrebbero il lavoro, rendendosi autosufficienti.



Non solo: padre Claudio lavora anche ad un progetto in favore dei ragazzi, per attivare una scuola di falegnameria e quindi per insegnare un mestiere che permetta loro, così come per le ragazze, di lavorare o in proprio o alle dipendenze di datori di lavoro. In un primo tempo, padre Moscatelli aveva operato nella missione di Karungu, in una zona tra le più sottosviluppate del paese. Già nel 1995 vi realizzò un ospedale, quando il più vicino era a cento chilometri di distanza: un’opera che consentì anche di dare lavoro a tanti giovani senza occupazione. Nel 1996, dopo un breve tempo trascorso nella missione di Tongo, i superiori lo inviarono a Macalder, in una zona arida, di estrema miseria. Padre Claudio, con l’aiuto di tre suore, realizza un ambulatorio e un asilo, dove vengono accolti, fra il sabato e la domenica, centinaia di ragazzi e ragazze. Nel 1997 porta a termine un refettorio, nel 1998 apre la scuola primaria. I bambini, in gran parte orfani, vengono accolti negli ambienti della missione in attesa della costruzione delle aule scolastiche. Il nuovo complesso entra in funzione nel gennaio del 2000 ed ora conta cinque classi, per quasi trecento alunni, molti sostenuti con adozioni a distanza. Non solo. Nel 2002 viene realizzato, in cemento armato, il “Ponte per la vita”, che, lungo 64 metri e largo tre metri e mezzo, consente di superare un fiume, che, senza il ponte, impediva a ben ventidue villaggi di portare i malati alla missione per essere curati e i bambini per essere vaccinati e assistiti. Nel 2003 la missione inizia ad accogliere i neonati le cui madri muoiono durante il parto o poco dopo. Nonostante l’assistenza delle suore e qualche volontario la mortalità dei neonati era infatti alta anche a causa dell’Aids e della malaria. Trecento sono i ragazzi seguiti con le adozioni a distanza, ma la missione conta più di mille orfani. Ci sono anche molte vedove e padre Claudio sta realizzando un progetto anche a loro favore, per alleviare condizioni umane spesso molto difficili.