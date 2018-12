Una provincia anziana, sterile e con pochi laureati

Lo racconta il report sulla qualità della vita realizzato da IlSole24Ore.

La Spezia - Anziana, sterile e povera di laureati. Questa la fotografia spezzina scattata da IlSole24Ore nel consueto report annuale sulla qualità della vita nelle province italiane. Guardando ai dati relativi a 'Demografia e società', emerge come lo Spezzino tra i dieci territori più anziani d'Italia (99° su 107): alle spalle come indice di vecchiaia ha soltanto otto province, tra le quali le altre tre liguri. Decisamente alto anche il tasso di mortalità (quasi 14 decessi ogni mille abitanti nel 2017), che vede lo Spezzino 98° al pari con Biella e ancora una volta messo un po' 'meglio' delle cugine liguri.



Spezia è poi 84ma come tasso di natalità, con sei nascite e mezzo ogni mille abitanti nel 2017, mentre per quanto riguarda il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli per donna, è nel maxi gruppo dell'1.3, a metà del guado, tra l'1.7 bolzanino e l'unità secca della Sardegna meridionale.



Non lusinghiero il verdetto in materia di laureati. La provincia della Spezia fa 27 laureati ogni mille abitanti, 92ma nella graduatoria nazionale. Restando sui numeri della società, va registrato uno score abbastanza basso anche per quanto riguarda le acquisizioni di cittadinanza: nel 2017 ce ne sono state meno di 18 ogni mille residenti stranieri, che significa 74ma piazza a livello italiano.