Una piazzetta e nuovi parcheggi, via al cantiere di Via Viano

La Spezia - E' partito questa il cantiere di Via Viano, alla Chiappa dove al termine delle opere sorgeranno quindici nuovi parcheggi a degli abitanti, ricavati da un’area di sosta di circa 850 metri quadrati, che non era normata con tre aiuole, di cui due alberate. Il Comune della Spezia, dopo aver approvato la proposta dell'assessore competente, Luca Piaggi, ha agito accogliendo le istanze degli abitanti del quartiere che lamentavano la mancanza di stalli: il progetto prevede la rimozione delle essenze arboree e delle aiuole presenti, della pavimentazione e della massicciata limitrofa alle aiuole, la posa in opera di nuova massicciata stradale nella zona centrale e di conglomerato bituminoso, la costruzione di un marciapiede di collegamento lato canale, la realizzazione di tre aiuole con fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, di essenze arboree e di una adeguata segnaletica stradale.



Una riqualificazione completa al termine della quale Palazzo civico vuole portare ad una risoluzione definitiva il trentennale problema delle radici dei pini. La zona è, come detto, occupata dal cantiere e un'ordinanza comunale regola l'utilizzo delle direttrici interessate: da questa mattina alle 8.30 sino alle 18.30 nei giorni 28 e 29 dicembre, previsto il divieto di transito in Via Viano, nel tratto compreso tra il civico 14 e Via Genova su ambo i lati. Direzione obbligatoria dritto in Via Genova, all'altezza dell'area d'intersezione con Via Viano.