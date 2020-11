Una piazza, nuovi palazzi e più verde. Un progetto alle spalle della Maggiolina

La Spezia - Un'ampia area verde, una piazza, condomini con il piano terra dedicato ad attività commerciali. Una realtà che potrebbe sorgere alle spalle della Maggiolina nel versante di Via Prosperi nel quartiere del Canaletto. La proposta del progetto è stata presentata questa sera, come terza delibera poi passata, nel corso della II commissione consiliare del Comune della Spezia.

Anche questa ipotesi è stata presentata da un privato all'ente che ha come tema la trasformazione di un'area degradata. "Verrebbe concesso il 50 per cento in più di edificabilità dell'area - ha spiegato l'assessore Anna Maria Sorrentino - e il 20 per cento verrebbe destinato al verde urbano. Per quanto riguarda l'edilizia sarebbero strutture a basso impatto energetico".

La proposta ha infiammato l'opposizione che ha espresso preoccupazione e dissenso per la costruzione di altri palazzi. E' emerso anche il tema dello svuotamento del centro, sottolineato dalla consigliera del Turco che ha aggiunto 'sta diventando un suq'. Tra le rimostranze anche quelle di Caratozzolo e Raffaelli che hanno rilanciato sul tema della cementificazione. Dopo alcuni scambi veloci e piccati l'assessore Sorrentino ha difeso le ipotesi contenute nel progetto e in risposta al consigliere Melley che ha chiesto se sono già stati fatti dei calcoli sugli oneri di urbanizzazione e quali garanzie dovrebbe avere il Comune ha sottolineato che: "Queste sono ancora tutte varianti - ha concluso - non abbiamo ancora progetti definitivi. Saranno valutazioni nel momento in cui li avremo. Ora non si può ragionare su un'idea".