Una piantagione di fichi binei per rigenerare un terreno incolto

L'iniziativa del Comitato Isola Montalbano Felettino.

La Spezia - Non si ferma l'attività di volontariato a favore del territorio messa in campo dal Comitato Tutela Territorio Isola Montalbano Felettino. L'associazione presieduta dall'avv. Pasquale Iodice, a coronamento di un'annata intensamente dedicata alla soluzione delle problematiche della zona e alla promozione delle sue bellezze storiche e naturali, ha festeggiato la ricorrenza del Natale inaugurando una nuova importante iniziativa. I volontari hanno raggiunto, anche grazie alla collaborazione del parroco don Italo, un accordo con la Curia per la presa in carico di un terreno incolto situato in prossimità della chiesa di San Giacomo Apostolo, in fregio a via Marconi.

In questi giorni il Comitato ha provveduto a ripulire il terreno che da anni era sommerso dai rovi, con un intervento di sfalcio che ha riportato alla luce le piane insieme agli ulivi e alle piante da frutta ormai resi invisibili dal macchione che vi era cresciuto attorno. Oltre ad aver restituito al decoro un fondo abbandonato e sporco, che era ormai un elemento di degrado e di potenziali rischi per la sicurezza, i volontari con il loro intervento hanno rigenerato un nuovo spazio agricolo nel quale sarà realizzata una piantagione di fichi binei, un frutto tipico delle colline del Golfo della Spezia, fortemente radicato nelle tradizioni della comunità di Isola. Tradizioni che il Comitato intende riscoprire e valorizzare, unendo operatività e cultura. Proprio in nome di questo binomio, l'associazione ha festeggiato l'avvio della nuova iniziativa alla presenza del presidente Pasquale Iodice, del vicepresidente Nicola Di Carlo, dei consiglieri Roberto Arata, Ario Simonelli, Enrico Devita, Elisabetta Pasqui, Emiliano Vergassola, Giulio Guerri (presidente del consiglio comunale), di don Italo e di numerosi abitanti del paese.