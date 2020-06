Una petizione per salvare la scuola di Pitelli

La Spezia - “Salviamo la scuola di Pitelli”, è questo lo slogan della petizione lanciata sulla piattaforma Change.org da Giovanna Antonelli, madre di un alunno e rappresentante di classe, che ha già raccolto 122 adesioni e punta ad arrivare a 200 per porre all'attenzione delle istituzioni il futuro dell'istituto.

“La scuola è il cuore pulsante del paese – scrive la promotrice - è lo sguardo sul futuro, perché in essa crescono le nuove generazioni. Corre voce, da qualche tempo, che la Scuola di Pitelli sia destinata a chiudere. Nel corso degli anni, pezzo a pezzo, è stata spogliata del suo vestito e l’offerta formativa è diventata via via meno attrattiva, per i genitori che devono scegliere dove iscrivere i propri figli: via il trasporto scolastico, la scuola materna, il tempo pieno”.



“I bimbi di Pitelli vivono attualmente l'esperienza della Pluriclasse e, come confermato da svariati studi, vi è insito un grande valore aggiunto, e una opportuna valorizzazione di un tale strumento a disposizione della collettività rappresenterebbe un fiore all'occhiello per l'ISA7 e/o per l'amministrazione locale tutta, in un contesto dove, purtroppo, le bagarre in termini culturali vanno aumentando ed il livello di preparazione dei discenti a livello nazionale è in diminuzione. Nel perseguimento di un obiettivo di rilancio della scuola, prima dell'arresto forzato a causa del Covid-19, sono stati contattati tutti gli attori coinvolti nella gestione della scuola e, con sommo gaudio, sono stati raccolti segnali positivi da tutti coloro che si è avuto cura di interpellare per il rilancio della Scuola”.



“Abbiamo immaginato e discusso, con i diversi attori coinvolti, la cui sinergia appare imprescindibile per il raggiungimento dell’obiettivo di rilancio della Scuola, come definire la progettazione di una offerta didattica attrattiva, una progettualità di impatto, facendo ricorso anche a case history simili. Purtroppo – sottolinea Antonelli - a causa della sospensione delle attività ed il relativo confinamento, la questione legata al rilancio della scuola di Pitelli è apparentemente rimasta in sospeso. In realtà, trattasi solo di stand-by forzato ma i progetti sono vivi e le intenzioni di rilancio sono ferme. Inoltre, ad oggi, alla luce di quanto emerge dalle varie comunicazioni in tema di istruzione, si accende ancor più forte la speranza di una riqualificazione della scuola di Pitelli che conta, attualmente, diverse classi inutilizzate”.



L'intento della petizione è anche quello di chiedere a sindaco e giunta della Spezia “di sostenere il rilancio della Scuola, con qualsiasi strumento/atto che possa valorizzarne l'offerta formativa (ad esempio, trasporto scolastico, risistemazione ed ammodernamento dei locali, etc), dando anche il loro supporto con i servizi accessori di competenza comunale”.

“Garantire l'attuale organico e prosieguo del percorso scolastico per gli attuali iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 e pianificare per l'anno scolastico 2021/2022 il tempo pieno per i nuovi iscritti, affinché i genitori dei potenziali nuovi iscritti possano trovare anche nel tempo pieno una motivazione ad iscrivere i propri figli, 2) di pianificare la riapertura della sezione materna” è invece la richiesta rivolta all'Ufficio Scolastico regionale mentre il preside Tiziano Lucchini viene sollecitato a “presentare a chi di dovere un progetto di supporto all'offerta didattica e formativa che la renda attrattiva, facendo anche riferimento a case history simili (solo come esempio: aule morbide, attività all'aperto, rete scuola senza zaino) e di poter essere ammessi, laddove vi siano le caratteristiche necessarie, a quanto disposto in materia di Fondi strutturali europei”.



