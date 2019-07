Una passeggiata a ritmo di musica per aiutare Edoardo

La Spezia - Sabato 10 agosto alla Spezia avrà luogo l’evento sportivo “Urban Fit La Spezia” promosso da TheChallenge e dall’A.S.D. Spazio PT e patrocinato dal Comune della Spezia. Parte del ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione “Edo tifiamo tutti per te”, un’associazione che nasce per sostenere le cure del piccolo Edoardo affetto dalla sindrome di West.



L’evento prevede di coinvolgere persone di tutte le età in una camminata di circa 3km all’interno delle vie principali della città guidati dalla voce di istruttori qualificati tramite cuffie wireless illuminate che verranno consegnate a tutti i partecipanti, previa prenotazione. Con le stesse cuffie sarà possibile ascoltare la musica che accompagnerà i partecipanti durante la passeggiata.



Sono inoltre previste alcune tappe nelle più belle piazze o monumenti della città dove gli istruttori coinvolgeranno per circa 10-15 minuti i partecipanti con le discipline del fitness fra cui Zumba, Zumba Strong Power Yoga, Functional Training, Power Stretch e Pranayama Yoga.



L’evento alla Spezia ha lo scopo di portare le persone a vivere la propria città in modo diverso e originale, trasformando i luoghi quotidiani in uno scenario di fitness e cultura e diffondendo la cultura del benessere anche fra chi è distante dai consueti circuiti sportivi.



“Il Comune ha deciso di patrocinare questo evento non soltanto perché viene promossa la Città in nome dello sport e di una promozione del territorio innovativa, ma anche perché parte del ricavato sarà devoluto per le cure del piccolo Edoardo, affetto della sindrome di West – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Sport e beneficenza un connubio perfetto per un evento che speriamo sia molto partecipato”





“Dopo il successo della prima edizione questa volta si cercherà di arrivare a 300 partecipanti – dichiara l’Assessore allo Sport Lorenzo Brogi – una marea colorata che animerà il centro cittadino a ritmo di musica ascoltata con le cuffie led fluorescenti. Lo sport come strumento di marketing e promozione del territorio insieme perché, infatti, verranno toccate le principali piazze e monumenti cittadini. Lo sport prosegue la sua marcia avvicinandosi sempre più ai suoi cittadini”





Le iscrizioni sono aperte e per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al sito internet www.urbanfit.site o alla pagina Facebook The Challenge URBAN FIT La Spezia o contattare direttamente l’organizzatore Gloria Solorzano al numero 3471804955.

La partenza è alle ore 20.30 presso i Giardini Pubblici in Via Domenico Chiodo dove sarà possibile registrarsi e ritirare la maglietta dell’evento dalle ore 19.30. La passeggiata si svolgerebbe seguendo un percorso a tappe partendo dal Palco della Musica presso i Giardini Pubblici, Ponte Thaon de Revel, Piazza Verdi, Piazza Europa e Passeggiata Morin, per poi rientrare ai Giardini Pubblici.

E’ possibile prenotare la cuffia wi-fi al costo di 15 euro o al costo di 20 con possibilità di partecipare all’esclusivo neon party con apericena dopo l’evento da DeLisi.