Una nuova sede provinciale per il Movimento cristiano lavoratori

La Spezia - Nuova sede provinciale del Movimento cristiano lavoratori per un servizio sempre più efficiente alla dottrina sociale cristiana: è stata inaugurata l’altro sabato, alla Spezia, alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Carlo Costalli, del vescovo Luigi Ernesto Palletti e del sindaco Pierluigi Peracchini. Prosegue così in modo sempre più visibile una storia iniziata alla Spezia quasi mezzo secolo fa, con i primi gruppi che si erano staccati dalle Acli a seguito della cosiddetta “scelta socialista”. La nuova sede, fortemente voluta dal nuovo presidente provinciale Giorgio Scotto e dai suoi collaboratori, si trova in via Don Minzoni 68, con accesso diretto dalla strada, nella palazzina a fianco dell’episcopio. Ha presentato l’evento il presidente della Fondazione Villaggio Famiglia Bruno Dal Molin, responsabile pubbliche relazioni. Il presidente Scotto ha poi illustrato le finalità ed i servizi che saranno erogati nella nuova sede ed i vantaggi della sua collocazione. Carlo Costalli ha ripercorso a sua volta le linee portanti del movimento, inserendole in una visione prospettica di sviluppo delle prestazioni e delle attività sociali alle quali esso è votato sin dalla sua nascita. Dopo il saluto del sindaco Peracchini, il vescovo, prima della benedizione, ha esortato tutti gli operatori a proseguire il loro cammino al servizio del prossimo.