Una nuova sede per la Locale. Comune a un passo dal rogito

Sorgerà nell'ala vecchia del Pacinotti, poi diventata caserma della Provinciale. Peracchini: "Entro quest'anno firmeremo il rogito. Piccoli ritardi per la questione Carige".

La Spezia - Ormai è fatta e nel corso del 2019 potrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento del comando della Polizia locale della Spezia in Viale Amendola. A darne annuncio è stato questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini nel corso della presentazione del report annuale in vista del 181 esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia municipale.

La nuova sede sorgerà dalle "ceneri" di un'altra caserma quella della Polizia provinciale che a sua volta era stata dislocati nell'ala vecchia del Liceo Scientifico Pacinotti.

"La vicenda Carige - ha commentato il sindaco Peracchini - ha rallentato i tempi. Superata questa empasse siamo pronti con l'acquisizione manca solo l'atto notarile del rogito. Così la nostra Polizia municipale avrà una nuova sede al termine della ristrutturazione. E' un elemento importante, segno del cambiamento per farli lavorare meglio, con maggiore personale e strumentazioni e risorse per essere sempre più vicini ai cittadini. Abbiamo bisogno di un percorso che ci porti alla massima serenità".



La realtà della nuova sede segna un elemento di rinnovo per il Corpo. A sottolinearlo è anche l'assessore Medusei che rilancia i problemi della categoria. "Il ruolo della Locale si sta evolvendo, purtroppo, non di pari passo con la legge nazionale che è ferma al 1986. Ci vuole un nuovo ruolo per la Polizia municipale che sia in linea con i cambiamenti della società. Noi cerchiamo di interpretarlo in sinergia con tutte le forze dell'ordine".