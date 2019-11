Una nuova proposta al Pacinotti: biologia con curvatura bio-medica

La Spezia - Il liceo scientifico Pacinotti è stato selezionato per il percorso di potenziamento-orientamento "Biologia con curvatura bio-medica" e le lezioni sono già iniziate da alcune settimane. Le richieste arrivate dagli studenti del liceo sono state talmente tante da imporre il raddoppio dell'offerta portando a due corsi da trenta ragazzi ciascuno che si svolgono al pomeriggio con i docenti della scuola spezzina e i medici dell'Ordine provinciale alla scoperta della fisiologia umana e delle patologie. Ogni anno saranno realizzate 50 ore di lezioni e laboratori intervallate da quattro test di valutazione predisposti a livello nazionale.



"Si tratta di un progetto nazionale del Miur, indirizzato ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte che prevede un percorso extracurricolare che copre un'area altrimenti scoperta nel percorso scolastico italiano - ha spiegato questa mattina alla presentazione dell'iniziativa il dirigente Giuseppe Bosco -. La partecipazione è un'occasione di approfondimento delle tematiche mediche e può essere utile anche per scoprire di non voler intraprendere un domani il cammino universitario che porta alla professione di medico. Sono 135 i licei e 12mila i ragazzi coinvolti in Italia da questo progetto e siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri studenti una formazione solida in ambito biomedico spendibile in un eventuale percorso universitario. Il Miur si sta spendendo tanto per la realizzazione di questo progetto, ma ringraziamo sinceramente l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che contribuiscono con professori universitari e lezioni di stampo accademico in forma gratuita".



"Riteniamo utile l’iniziativa: sia l’Ordine sia i singoli medici coinvolti nel progetto l’hanno accolta con entusiasmo. Si tratta di un percorso di potenziamento e orientamento scolastico che può fornire ai nostri giovani prossimi colleghi elementi validi da consentire loro un primo approccio verso la medicina - ha aggiunto Salvatore Barbagallo, presidente dell'Ordine provinciale spezzino - nonché una valutazione informata della professione, delle numerose branche specialistiche e delle svariate forme di impiego del medico.

Mi riferisco ad attività da poter svolgere non solo alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, che in passato raccoglieva gran parte degli iscritti dell’Ordine, ma anche in ambito libero professionale e presso strutture private. La collaborazione con il preside del Pacinotti e con i suoi docenti ci è stata di grande aiuto al fine di fornire il nostro contributo il più possibile aderente alle necessità degli studenti.



I rappresentanza del provveditore dell'Ufficio scolastico regionale, Roberto Peccenini, ha preso la parola Gloria Rossi: "Siamo molto soddisfatti di vedere questa offerta qualificata prendere corpo anche alla Spezia grazie a sinergie virtuose che si sono concretizzate sul territorio. Questo percorso risponde alle necessità di orientamento e preparazione dei nostri ragazzi e nel 70 per cento dei casi contribuisce al superamento del test di ammissione a medicina".

La dottoressa Cristina Rossi, responsabile del progetto per conto dell'Ordine ha sottolineato come si tratti anche di un'opportunità di contatto con il mondo universitario e con i docenti. "Ci sono anche attività pratiche che saranno svolte in una sala all'interno della quale sarà presente la strumentazione necessaria per la pratica della medicina".

"Questa esperienza - ha proseguito Teresa Palummo, referente del progetto per conto del liceo - arricchisce anche gli docenti, che in molti casi si mettono in gioco ritornando a studiare per la preparazione delle lezioni di anatomia e fisiologia, mentre la spiagazione delle patologie è lasciata ai medici. In una sola settimana abbiamo raccolto tantissime adesioni, tanto da dover predisporre un secondo corso".



Quello della medicina, oltre a essere un percorso lavorativo di riconosciuto prestigio, è diventato negli ultimi tempi un settore in emergenza a causa della carenza di laureati e specializzati da assumere all'interno del sistema sanitario nazionale.

"L'età media è avanzata - ha spiegato ancora Barbagallo - e moltissimi colleghi andranno in pensione nei prossimi 10 anni. Non è stata fatta una programmazione sufficiente e il Paese corre il rischio di trovarsi in grande difficoltà. Inoltre abbiamo il problema del collo di bottiglia che si crea al momento del percorso di specializzazione: ogni anno si laureano in Medicina 10mila giovani, ma le lauree di specialità, indispensabili per poter lavorare nelle Asl e negli ospedali, ne possono accogliere solamente seimila".

"Queste iniziative - ha dichiarato l'assessore comunale alla Sanità, Gianmarco Medusei, riferendosi al percorso di potenziamento-orientamento - aiutano a scegliere il proprio futuro. Sappiamo che 4 adulti su 10 nella nostra provincia sono sovrappeso, e questo comporta molte malattie correlate. C'è bisogno di medici preparati e questo corso può essere per individuare la propria strada e arrivare a trovare un lavoro sicuro".



Il microfono è quindi stato consegnato ai ragazzi che da poco più di un mese sono alle prese con l'apparato tegumentario.

"Credo che questa - ha detto Arianna Del Corso - sia per noi un'opportunità importante: avere un accompagnamento verso il futuro è una grande cosa. E frequentare questo cammino è anche una sfida perché servono studio e applicazione". Per Francesco Lisi si tratta di una "iniziativa valida per intraprendere carriere in ambito scientifico e medico, ma non s'addice a chi non è motivato". Alessandro Carloni ha deciso di iscriversi per motivazione personale: "Mamma sta male e da anni mi chiedo perché non fare il medico da grande, così da poter aiutare chi ha bisogno. Ed ecco che all'inizio dell'anno ci è stata fatta questa proposta, che ho deciso di cogliere al volo e che mi ha anche già aiutato a capire che alcuni comportamenti che avevo non era ideali per la mia salute".

"Io non ho le idee chiare su quello che voglio fare dopo il liceo - ha concluso

Miriam Baldini - e con questo corso vedrò a livello pratico se la carriera medica fa per me oppure no. Il percorso richiede grande impegno, ma sono sicura che sarà uno sforzo ripagato".