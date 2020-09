Una nuova ordinanza regolamenta spostamenti da e verso la Francia

La Spezia - Confartigianato Trasporti La Spezia informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute che, a partire dalla data odierna e fino all’emanazione di un nuovo DPCM, comunque non oltre il 7 ottobre p.v, ha modificato la disciplina degli ingressi in Italia da alcune regioni della Francia (Alvernia-Rodano-Alpi; Corsica; Hauts-de-France; Île-de-France; Nuova Aquitania; Occitania; Provenza-Alpi-Costa Azzurra) allentando, al tempo stesso, la regolamentazione per Serbia e Bulgaria.



Si specifica che per gli spostamenti da e verso la Francia, la nuova regolamentazione degli ingressi non interessa il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, poiché l’Ordinanza in oggetto richiama le integrazioni del provvedimento del Ministero della Salute del 12 Agosto introdotte dal DPCM del 7 Settembre in cui è stabilità rientra l’eccezione per personale viaggiante ed equipaggi di trasporto. Per ulteriori informazioni Confartigianato Trasporti La Spezia è a disposizione degli autotrasportatori associati, tel. 0187.286652.