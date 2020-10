Una nuova area sgambatura per gli ospiti del canile municipale di San Venerio

La Spezia - Sabato 17 ottobre l'associazione “L’Impronta Volontari Indipendenti Canile” ha presentato, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini e dell'assessore Giulia Giorgi, la nuova area di sgambatura del canile municipale di San Venerio, uno spazio conquistato ai rovi e alle canne.



Nel 2016 è nata “L’Impronta Volontari Indipendenti Canile”, l’associazione di volontariato costituita dai volontari indipendenti del canile comunale della Spezia, unica struttura pubblica della provincia spezzina. Da agosto 2018, i volontari gestiscono il rifugio.

Un sogno realizzato, quello di dare piena dignità ai cani e ai gatti ospiti, dando loro una vita degna di essere vissuta e una concreta possibilità di adozione.



I numeri lo dimostrano. Non è utopia, migliorare e diminuire il numero di cani nei canili. Si può fare, a patto di grandi sacrifici e di una passione forte, sostenuta dalle istituzioni.



Il canile comunale della città ha sede in via Del Monte, località San Venerio,

Salendo dalla strada che dal Felettino porta a Buonviaggio, si deve svoltare a destra, all’altezza del bivio che porta a Vezzano Ligure, e che – a sinistra – sale a Valeriano.

Procedendo verso Vezzano Ligure, si raggiunge la zona di San Venerio.

Lungo i tornanti, sulla destra, c’è una indicazione del canile.

La strada è stretta, ma a doppio senso di marcia.

Occorre prudenza, per la natura del tracciato, lungo il quale si incontrano alcune abitazioni private. Si deve proseguire in avanti, fino al raggiungimento del cancello del canile. Sul sito internet è presente anche la mappa.



Sulla pagina Facebook "L’Impronta Volontari Indipendenti Canile" e sul sito www.improntavolontari.it sono a disposizione le immagini dei cani già dati in adozione, ad oggi 151, e quelle dei cani e dei gatti in cerca di casa. Troverete sia le fotografie sia i video.



Contatti e info utili:

Telefono: 0187981156

Cellulare: 3201458159

Numero WhatsApp: 3382635117

Email: improntavolontaricanile@gmail.com

Pec: improntavolontari@pec.libero.it



Orari di apertura al pubblico:

in questo periodo di emergenza le visite al canile sono effettuabili solo su appuntamento, concordabile chiamando Anna al 348/7882777.