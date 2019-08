Una nuova ambulanza per la Croce Rossa spezzina

La Spezia - C’è una nuova arrivata nel parco mezzi della Croce Rossa della Spezia. Da ieri l’associazione ha una nuova ambulanza, che nelle prossime settimane inizierà ad essere utilizzata dai Volontari CRI per svolgere i soccorsi di emergenza sul territorio. Una volta terminato l’allestimento del vano sanitario, il mezzo di soccorso sarà dotato di tutti gli strumenti ed elettromedicali avanzati per assicurare un’adeguata assistenza a chi sta male, oltre a un monitoraggio dei pazienti anche durante il trasporto verso l’ospedale.



“Abbiamo deciso di acquistare l’ambulanza per continuare a garantire gli alti standard di assistenza che ci hanno contraddistinto negli anni – commenta il Presidente della Croce Rossa spezzina Luigi De Angelis – Tra ambulanze, automediche, minibus e furgoni, il nostro Comitato conta 34 veicoli, che ogni giorno percorrono centinaia di chilometri sul territorio per portare aiuto a chi è in difficoltà. Il nuovo mezzo sarà il compagno di viaggio dei nostri soccorritori nel servizio di emergenza, che resta un pilastro fondamentale di tutte le nostre attività”.



Nel corso del 2018 i soccorritori della Croce Rossa della Spezia hanno effettuato 5.852 interventi di emergenza in ambulanza, per un totale di 80.900 chilometri percorsi. Sommati ai trasporti ordinari (per dimissioni da strutture sanitarie, visite, consulenze mediche, terapie di dialisi, trasporto di sangue e organi, ecc.), i servizi svolti sul territorio sono stati più di 14 mila.