Una messa per i migranti al Santuario di Santa Rita

La Spezia - Grande folla di fedeli domenica scorsa ai Vicci, per la Messa del vescovo nella chiesa santuario di Santa Rita. Era infatti la “giornata del migrante” e proprio a Santa Rita si sono dati appuntamenti, intorno a monsignor Palletti, i rappresentanti delle ormai numerose comunità non italiane presenti in città. Molti di quelle comunità in particolare sudamericane e africane, sono in larga prevalenza cattoliche, ed hanno così animato con canti e preghiere delle loro tradizioni: un modo, all’insegna della fede, per sentirci tutti fratelli, in un mondo che sappia mettere al bando la parola “straniero”. Al termine, oltre alla consueta foto ricordo di gruppo con il vescovo, c’è stata una festa in allegria. Un grazie da parte di tutti è andato al parroco monsignor Orazio Lertora e ai suoi collaboratori per l’accoglienza prestata.