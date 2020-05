Una mattinata di code e nervosismo davanti alle farmacie

La Spezia - Tutti in coda ancor prima che le farmacie alzassero le serrande. Tessera sanitaria in mano e mascherina in volto in attesa del proprio turno. E' questa l'immagine che è arrivata da tutti gli angoli della città, dal centro fino alle prime periferie, nel primo giorno di consegna delle due mascherine a testa messe a disposizione dalla Regione. A farsi carico di questa distribuzione gratuita molte farmacie che hanno deciso così di dare un ulteriore servizio ai cittadini che anche questa mattina sembravano ancora più affamati del solito di presidi di protezione. E i numeri del primo giorno di consegna solo nella provincia della Spezia sono altissimi. Nella fascia oraria 8.30-13 erano state erogate, con la disavventura della rete down, 12.500 coppie di mascherine alle 16.30 la cifra era salita a 13mila. Un totale dunque di ventiseimila consegnate in circa 8 ore, con un enorme afflusso iniziale e una situazione che è andata via via normalizzandosi.



Questo terzo giorno post lockdown, caldo, splendente e primaverile da molti verrà ricordato proprio per le code ormai diventate compagne di vita fuori da tutte le attività alle quali è stato permesso di riaprire. Ma cosa rimane di questa lunga e intensa giornata? Se qualcuno è andato a lavorare e sotto l'insegna aveva già la gente fuori con la tesserina in mano, ma comunque ordinata, a qualcun altro è andata peggio con clienti nervosi e un po' aggressivi.

Alle 11.30 era quasi impossibile non trovare serpentoni. I clienti che aspettavano le mascherine erano ben riconoscibili dalle tessere in mano. Alcuni di loro sono anche incappati nei problemi di rete che hanno “inceppato” la distribuzione e quindi hanno cambiato presidio. Dalla periferia al centro alcuni esercizi, che potevano garantirlo per questione di spazi, hanno creato code diversificate. Nella maggior parte dei casi gli spezzini sono rimasti pazienti anche se qualcuno ha perso comunque la pazienza rivendicando il proprio diritto.

Tra le prime farmacie che si incontrano, senza coda, il titolare della Farmacia Bedini spiega: “Superato il problema di linea tutto è proseguito con regolarità. Mi sono stati fornite 125 coppie e dalla mattinata ne sono rimaste 25. Il programma è settato in modo che il ritiro sia unico: una tessera due mascherine. Se viene riproposta la solita tessera non avviene l'erogazione. Molte persone si sono presentate con più tessere. Questa distribuzione non è stata semplicissima, sono solo in questo momento e quindi si sono rallentate altre procedure del mio lavoro”.

Dal centro alla periferia e dalla Farmacia Bergero raccontano: “A noi sono state distribuite 750 coppie di mascherine e prima che alzassimo le serrande c'era già gente in coda. Noi abbiamo fatto il nostro dovere e coperto il ruolo di 'distributori' ma non possiamo negare che in alcuni casi, non tutti chiaramente, i clienti hanno mostrato tensione per la coda e per il momentaneo disservizio dovuto al sovraccarico del sistema per l'erogazione delle mascherine. E' servito un tono fermo per riportare la calma. Rimane un punto su cui riflettere: cosa succederà quando le mascherine gratuite termineranno?”.



A chiudere il bilancio della giornata è la dottoressa la dottoressa Elisabetta Borachia, farmacista e presidente dell'Unione Ligure delle associazioni titolari di farmacia: “I farmacisti spezzini, sia i titolari che i collaboratori, hanno svolto un lavoro impeccabile quest'oggi: i numeri parlano chiaro con 13mila coppie di mascherine erogate alle 16.30. A loro va il mio plauso, perché hanno svolto il loro compito e dimostrato con tenacia la capacità di essere un importatissimo presidio per i cittadini. Questa è un'ulteriore conferma di quanto avvenuto nel corso della Fase 1 quando, ogni notte, i farmacisti di turno rispondevano alle persone che chiamavano per i consigli. Questo è il nostro ruolo e noi lo abbiamo rispettato”.

“Per quanto riguarda i disservizi di questa mattina – conclude – la linea è stata assente su una piattaforma che opera a livello nazionale, ma si tratta di un sistema assolutamente affidabile tornato in funzione in breve tempo. Infine, anche per il numero delle persone che si presentano con più tessere non va esclusa la possibilità che una persona venga in farmacia per non mettere in condizione altre persone a mettersi in coda. E' chiaro però, come ha sottolineato ieri sera anche l'assessore alla Protezione civile Giampedrone, che serve buonsenso e lasciare questa opportunità a chi ne ha veramente bisogno”.