Una mano tesa alle schiave del sesso

La Spezia - Si chiama 'Hth Liguria: Hope this Helps - Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile 2' ed è un progetto di alto valore sociale presentato come capofila dalla Regione Liguria. Tra i soggetti attuatori di Hth c'è anche il Comune della Spezia, affiancato da Comune di Ventimiglia, Comune di Genova, Anci Liguria e associazione temporanea di scopo In.Con.Tra.Re (con capofila Fondazione Auxilium). Con apposita delibera la giunta Peracchini ha recentemente detto ok al progetto, predisponendosi a fare la sua parte con un cofinanziamento di 6mila euro (su un valore totale di 40mila) in parte consistenti in ore del personale coinvolto con ruoli di coordinamento e in parte con servizi di promozione, sensibilizzazione e divulgazione.



“L'amministrazione comunale - così in delibera - è impegnata ad attuare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna [...] al fine di favorire lo sviluppo di una società basata sull’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, nonché di religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale e sull’integrazione dal punto di vista di genere in ogni politica e azione proposta”. Di qui la volontà, attraverso l'assessorato alle Pari opportunità, di promuovere e sostenere progetti e iniziative “volti a diffondere i principi della parità e uguaglianza di genere, di valorizzazione delle differenze intese come valore aggiunto, della non violenza con particolare impegno a realizzare interventi di prevenzione della violenza di genere e misure di sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza del mainstreaming e della non violenza”.



Il partenariato nel quale è coinvolto il Comune spezzino darà via a una serie di servizi elaborati da Palazzo civico in sinergia con la Cooperativa Lindbergh, storica realtà attiva nel sociale. Si tratterà in particolare di uscite settimanali – una a settimana – in orario notturno per prendere contatto con le vittime dello sfruttamento della prostituzione nel territorio comunale; dell'accompagnamento di queste persone in orario diurno presso strutture e istituzioni per effettuare visite mediche e rinnovo documenti, ricevere assistenza legale, prendere contatto con i servizi sociali; e ancora della raccolta dei dati sullo sfruttamento sessuale in modo da arrivare a una relazione finale, il tutto corredato da incontri operativi con il servizio comunale Pari opportunità.