Una mano all'Australia incendiata, la colletta degli studenti spezzini

La Spezia - Un colletta partita spontaneamente dal Liceo Mazzini della Spezia e arrivata fino in un'Australia martoriata dagli incendi. Un piccolo gesto che infonde speranza in tutti e premia anche i ragazzi con un attestato dell'associazione internazionale "Salvation Army", ovvero l'Esercito della salvezza. Tutto comincia quando una classe del Liceo linguistico "Mazzini" della Spezia approfondisce il tema sugli incendi che hanno devastato, in verità fino a pochi giorni fa, e ne profondamente colpita. Parte così l'avventura e diventa realtà l'idea di fare la "questua" di classe in classe per poi spedire tutto all'Esercito della salvezza. Perché le piccole raccolte di denaro dentro le scuole non sono una novità però questa volta gli spiccioli non sono serviti per una festicciola di fine anno oppure per la cena di quinta superiore. Lo scopo era ben più alto e cosi è stato: la discreta somma raccolta, come detto, è stata devoluta alla "Salvation Army" impegnata nel volotariato nelle zone devastate dagli incendi. Mentre l'Italia era impegnata nelle vicende del coronavirus, i roghi che hanno devastato la Terra dei Canguri, sono stati messi finalmente sotto controllo nella maggior parte del Paese ma i danni sono enormi. Il denaro è arrivato ai suoi destinatari e da lì a poco sono arrivati i ringraziamenti. “We really are a global community.”"Siamo davvero una comunità globale". Così scrive un rappresentante del Salvation Army in una lettera ufficiale di riconoscimento agli studenti e docenti del Liceo Mazzini che con un gesto di solidarietà hanno contribuito ad alleviare le conseguenze degli incendi in Australia. Nel testo di ringraziamento, si legge: "Per il vostro generoso sostegno [...] e per aver contribuito a portare speranza alle comunità colpite da incendi boschivi".