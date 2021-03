Una lotteria per le cure di Popi e Ambra

La Spezia - I cagnolini Popi e Ambra hanno qualche problema di salute. Lui alle prese con una ferita sulla schiena, lei bisognosa di cure ed esami. Gli amici degli animali si sono così attivati per cercare fondi in modo da sostenere le cure dei due quadrupedi, trovando pronta risposta tra le attività commerciali. Sarà infatti realizzata una lotteria (biglietto 10 euro) che donerà buoni spendibili in una serie di negozi della zona. Questi i premi in palio:



Vaso Murano donazione anonima abbinato al primo estratto sulla ruota di Genova.

Buono da 30 euro presso Panificio Pasticceria Stefanini Censoplano a Ceparana (Sp) +Cartone 6 bottiglie vino Colli di Luni rosso e bianco offerto da La Cantina di Nonno Pescetto di Ponzano Magra (Sp) abbinato al secondo estratto ruota Genova.

Buono Taglio e piega presso Freestyler di Squillacci Giovanna a La Spezia + Creme viso antiage donate da Farmacia Campodonico La Spezia abbinate al terzo estratto ruota Genova.

Buono 50 euro per Tattoo presso Sweet Pain Tattoo Santo Stefano Magra (sp) abbinato al quarto estratto ruota Genova.

Due braccialetti offerti Gioielleria Fornai Maru'(uno con argento l altro con zirconi ) Santo Stefano Magra + sconto del 10% su servizi presso Shampoo e Coccole a Santo Stefano Magra abbinati al quinto estratto ruota Genova.



Per prenotare i biglietti, il riferimento è questo post: https://www.facebook.com/groups/313099782740104/permalink/730583227658422/