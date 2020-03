Una linea telefonica per aiutare gli anziani soli

La Spezia - Un numero di telefono da contattare per ricevere una parola di conforto oppure per raccogliere una richiesta di aiuto. Il servizio è attivo da ieri nel territorio comunale della Spezia ed è dedicato ai cittadini over 65 che possono vivere in condizioni di solitudine, rese ancor più delicate per le restrizioni legate al contenimento del coronavirus. A promuovere l'iniziativa è l’assessore ai Servizi sociali del Comune della Spezia Giulia Giorgi.



Il progetto si chiama “Non siete soli”, è accompagnato dall’appello al rimanere a casa. Il nuovo servizio mette a disposizione il numero 0187.701736 e sarà attivo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Una volta digitato il numero risponderà l’operatore di comunità che sarà a disposizione per offrire sostegno e compagnia all’utente, oppure anche per raccogliere segnalazioni ed eventuali richieste di aiuto. In questi giorni, nella fase iniziale del progetto, sono state contattate circa 350 persone sole e, stando alle stime del Comune, il servizio dovrebbe raggiungere 8mila persone.



“E’ attivo un numero dedicato ai nostri concittadini anziani per farli sentire meno soli- spiega l’assessore Giorgi -. Un operatore di comunità sarà a loro disposizione, per compagnia, richieste di aiuto e supporto. In questi giorni abbiamo contattato singolarmente più di 350 cittadini over 65 già seguiti dal nostro servizio per offrire loro maggior aiuto. Quasi 8mila anziani soli verrano contattati tramite messaggio telefonico dedicato per fornire informazioni e numeri utili. Insieme all’assessore Luca Piaggi metteremo anche a disposizione un vademecum per illustrare tutti i servizi e i ricordare i numeri utili attivati e dedicati agli anziani della nostra città per l’emergenza”.