Una lavatrice per Irene, la donazione dai commercianti di Migliarina

La Spezia - Questo pomeriggio nell’atrio del Comune della Spezia Sabina Bonatti, presidentessa dell’associazione Hatena, ha consegnato all'Amministrazione comunale una lavatrice che sarà destinata al Centro Antiviolenza Irene.



La lavatrice è stata acquistata grazie al contributo dei commercianti di Migliarina rappresentati da Monica Cocozza con il supporto dell’associazione Evolution Fight rappresentata da Evan Valerii.



L’assessore alle Pari Opportunità Giulia Giorgi, che ha accolto la delegazione insieme al Capo di Gabinetto del Sindaco Peracchini Alberto Giarelli, ha ringraziato tutti i presenti per l’attenzione e la sensibilità dimostrata.



Il Centro Antiviolenza Irene ha sede presso l’ex scuola Infermieri in Via Migliari 21 alla Spezia e svolge una funzione di supporto e sostegno per tutte le donne sole o con minori, che abbiano subito violenza o comunque si trovino in una situazione di difficoltà e abbiano bisogno di un momento di supporto, sfogo e aiuto. Il centro rappresenta sul territorio il punto di riferimento per tutti gli enti, servizi, associazioni e cittadini che si trovino a dover affrontare una situazione di violenza sulle donne. L’accesso al centro può essere telefonico componendo il numero gratuito 800 14 43 88 attivo 24 ore su 24 o il fisso 0187 023944 negli orari di apertura al pubblico, informatico inviando una e – mail a stopviolenza@comune.sp.it o diretto recandosi direttamente nella sede di Via Migliari 21, La Spezia nei giorni stabiliti.