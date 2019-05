Una lavagna multimediale per la scuola "Pellico"

Donata da ANCoS Confartigianato grazie ai soldi del 5x1000. La dirigente Capitani: "Tecnologia offre opportunità di conoscenza". Figoli: "Una delle cinquanta consegnate in Italia".

La Spezia - Grande festa tra gli alunni dell'Isa4 della Spezia di Piazza Verdi per l'arrivo di una moderna LIM, una lavagna interattiva multimediale dono dell'ANCoS Confartigianato per la scuola che in mattinata ha voluto festeggiare con i vertici dell'associazione di categoria.

"Con questa nuova LIM - ha commentato la dirigente scolastica Stefania Capitani - i bambini avranno uno strumento in più per l'apprendimento e potranno imparare ad usare le nuove tecnologie in sicurezza. La tecnologia è oggi molto importante, offre opportunità inedite di conoscenza e permette di capire anche i limiti e i pericoli della rete. Per noi è un dono molto significativo, che arricchisce il patrimonio multimediale della scuola che è sempre supportata dai genitori degli allievi".



La LIM è un grande schermo interattivo su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I docenti attraverso l'uso del pc collegato alla lavagna potranno mostrare contenuti e rendere ancora più coinvolgente l'insegnamento. "Questa lavagna multimediale - ha detto il presidente del consiglio di istituto Maurizio Piscopo - sarà utilizzata quotidianamente dai ragazzi ma verrà anche impiegata per alcuni corsi extrascolastici garantendone così un pieno utilizzo".

"Confartigianato si pone sempre l'obiettivo di coniugare la capacità di fare e la conoscenza - hanno dichiarato il Presidente di Confartigianato Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli - nei nostri progetti attraverso ANCoS Confartigianato, Associazione Nazionale Comunità sociali e sportive abbiamo inserito anche la possibilità di donare nuove attrezzature ad istituti scolastici, enti e associazioni. Questa lavagna è un segno tangibile dei nostri progetti del 5 x mille. Sono state consegnate almeno 50 lavagne in tutta Italia".

La donazione alla primaria di Piazza Verdi arriva infatti da ANCoS Confartigianato grazie alla raccolta del contributo dal 5 per 1000. ANCoS Confartigianato è fra i soggetti beneficiari del contributo 5 per mille.