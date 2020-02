Una lapide per i caduti per l'amianto in piazza Caduti per la Libertà

La Spezia - Una lapide commemorativa dedicata ai caduti per l’amianto sarà posizionata nell’area del monumento ai caduti del lavoro in piazza Caduti per la Libertà. Lo ha deciso il Comune della Spezia che ha giàdelineato le caratteristiche della lapide: dovrà indicativamente essere di diametro 90 cm per un’altezza di 10 cm, verrà realizzata in marmo bianco di Carrara e recherà incisa la frase a seguire: "A immemore tributo di quanti toccati dal silenzioso canto furon vittime inconsapevoli e innocenti, affinché non sia il loro ricordo disperso come il pulviscolo che ne adombrò il cammino ma si innalzi come voce nel silenzio uguale ad onda che travolge".