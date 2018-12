Una giornata missionaria per i bambini che soffrono alla Spezia

La Spezia - Domenica prossima 6 Gennaio, solennità dell’Epifania, si celebra la Giornata missionaria dei ragazzi. In varie occasioni, ed anche nell’ultimo messaggio di Natale, Papa Francesco è intervenuto ricordando la triste situazione delle popolazioni vittime di guerre, persecuzioni, malattie, nelle quali sono proprio i bambini a subire le conseguenze più gravi: fanciulli e fanciulle vittime di violenza, oggetto di mercimonio e della tratta delle persone oppure costretti a diventare soldati. Il Centro missionario diocesano, che in diocesi organizza la Giornata, invita al riguardo a consultare il sito www.missioitalia.it, sezione ragazzi, dove si possono avere tutte le più utili informazioni. Il Centro è disponibile inoltre per fornire materiali, come sussidi, manifesti, immaginette, bussole e copie omaggio del “Ponte d’oro”, il mensile delle Pontificie opere missionarie dedicato a tale tema. Commovente è del resto l’opera di tanti missionari che con coraggio affrontano serie difficoltà per il riscatto dell’odioso problema dei “bambini soldato”. L’invito è a seguire l’esempio dei magi nel portare, doni a Gesù bambino, presente in ogni bambino sofferente. Questo sarà possibile, domenica prossima, grazie all’offerta che i fedeli faranno nella solenità dell’ Epifania come contributo alle molte iniziative delle Pontificie opere missionarie.