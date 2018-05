Una giornata in memoria di Gianni Zamperini a Cadimare

La Spezia - Domenica 13 si è tenuta alla base dell’Aeronautica di Cadimare una festa speciale: Amici di BBK, in memoria di Gianni Zamperini, detto, appunto, BBK.

Un evento tutto a favore delle persone diversamente abili, che grazie alla sinergia di diverse associazioni hanno passato una giornata inconsueta tra moto, autobus storici e battelli, una giornata all’insegna dell’emozione per tutti. Gli ospiti non hanno smesso di sorridere e regalare abbracci, gli ospitanti hanno offerto una splendida accoglienza cordiale, preparata e disponibile, gli organizzatori hanno vigilato che tutto scorresse senza intoppi, sospesi tra emozione e soddisfazione e i partecipanti, numerosi ed entusiasti hanno soddisfatto le richieste degli ospiti col sorriso, rispondendo numerosi e generosi. E proprio la generosità di tutti ha permesso di raccogliere una bella somma che alla fine della giornata è sta donata in parti uguali tra le associazioni che si occupano di disabilità presenti alla giornata.

A dimostrazione del fatto che i motociclisti non sono solo “brutti, sporchi e cattivi” come vuole la leggenda, a dare il via a questa giornata sono stati due motoclub spezzini: I Motozappi e il Moto Vespa Club La Spezia Golfo dei Poeti che ringraziano sentitamente il Comando CLSA “U. Maddalena”, nella persona del Comandante e di tutti gli addetti impegnati, per la pronta e disponibile ospitalità, l’associazione StoricBus che si è fatta carico del trasporto e ha atteso paziente per tutta la giornata, l’associazione Life on the sea che ha offerto agli ospiti una gita in battello nel nostro Golfo, l’associazione Dimensione H2O che ha partecipato a tutte le fasi organizzative e solo per motivi tecnici imprevisti non ha potuto mettere a disposizione il gommone, ma che é stata presente numerosa ed entusiasta, la Gelateria di Nonna Papera che ha offerto il gelato a tutti, il negozio di motoaccessori Il Magazzino del motociclo che generoso come sempre ha offerto premi e gadget per la giornata e ha coinvolto un importante e altrettanto generoso sponsor: la Tucano Urbano, a cui si aggiungono UISP e Spezia Calcio.