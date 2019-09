Una giornata di festa nel ricordo di Benedetta Boracchia

La Spezia - "A ritmo di Sogni!". Questo il titolo del pomeriggio di festa, giochi, musica e intrattenimento organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale "I sogni di Benedetta" sabato 21 settembre dalle 16 in piazza del Bastione alla Spezia.

La festa è l'occasione per l'associazione di farsi conoscere e per presentare i progetti che sta realizzando sul territorio a favore dei minori.

L'Associazione è nata nel 2013 a seguito della scomparsa improvvisa della piccola Benedetta Boracchia di soli 5 anni.

In questi anni grazie al sostegno di tanti, istituzioni pubbliche e privati cittadini, l'associazione ha potuto realizzare diversi progetti fra cui la Scuola Genitori, incontri di primo soccorso, corsi di formazione per personale medico, acquisto di attrezzature per il reparto di Pediatria della Spezia ecc.

Nel corso del pomeriggio ci saranno giochi e intrattenimenti per grandi e piccini:



Il programma



ore 16 Zumba Fitness a cura di Rosanna Brulla

ore 16.30 "il boss del pesto" - attività gioco/laboratorio per bambini 0-6 anni

ore 17 esibizione musicale a cura di Ass. Musicalamente

ore 17.30 HIP HOP con Street City Project

ore 18.30 Orchestra di Chitarre "Suzuki"



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.



Per informazioni 392 3081040



www.isognidibenedetta.it