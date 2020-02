Una fiaccolata per il Giorno del Ricordo

La Spezia - In occasione dell'annuale ricorrenza in memoria dei Martiri delle Foibe, nasce a La Spezia il Comitato "Io Non Scordo", con lo scopo di mantenere vivo il ricordo della tragedia Giuliano Dalmata. "Il nostro obiettivo sarà quello di organizzare nella nostra città iniziative finalizzate al mantenere vivo il ricordo della tragedia che coinvolse oltre 10.000 italiani nelle terre istriane e dalmate - scrivono i portavoce del comitato - Riteniamo che il ricordo di tale eccidio, nonché l'esodo stesso degli italiani che riuscirono a fuggire, vada mantenuto vivo non soltanto in occasione del 10 febbraio, ma durante tutto l'anno tramite iniziative e commemorazioni che possano coinvolgere tutta la cittadinanza, rendendola partecipe ed informata su un un argomento purtroppo ancora troppo demonizzato".



"Proprio in questo senso, domenica 9 febbraio sarà organizzata una fiaccolata cittadina con partenza da Corso Nazionale alle 17.30, per dirigersi a deporre una corona di fiori in Piazzetta Martiri delle Foibe. Ci teniamo a sottolineare che tutti i cittadini sono invitati a partecipare, e che questa iniziativa sarà solo la prima di molte attività in programma sul territorio, come la richiesta per un monumento dedicato ai martiri o il sollecito al restauro del monumento di Viale Italia dedicato a Nazario Sauro."



Firmatari del Comitato:

Luca Locci

Emilio Guidi

Cesare Buzzi Alieti

Angela Verdicchio

Fulvio Mammi